Pubers op een paard: 'Het helpt de weg naar school terug te vinden'

Myrthe ging na groep acht naar scholengemeenschap CSW in Middelburg. Daar kreeg ze last van onder meer faalangst. Zij blokkeerde volledig op school. Het werd zo erg dat ze op het laatst helemaal niet meer ging, vertelt haar moeder.

Een jaar geleden kwam ze bij Zeeuwse Gronden in Terneuzen terecht. Bij de Kraaghoeve daar is dagbesteding. Sommige cliënten werken er in de keuken, andere cliënten buiten met dieren en in de natuur. Er wordt ook equitherapie gegeven. Therapie met paarden. Dat doet Myrthe.

Toetsen maken

Haar grootste angst: toetsen maken. Letterlijk stapje voor stapje hebben ze het afgelopen jaar aan het wegnemen van die angst gewerkt. Bij Myrthe werkt dat goed met voltige: een soort turnen op het paard. Bewegen is hier het sleutelwoord.

Myrthe (15) uit Biervliet gaat weer naar school na therapie bij Zeeuwse Gronden in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse Gronden behandelt nu dertig jongeren en verwacht de komende tijd een verdubbeling van dat aantal. Want volgens psycholoog Helga van Laak kampt een derde van alle jongeren met een lichte of zwaardere vorm van (faal)angst of andere psychische problemen.

"Soms zijn dat lichte vormen, soms zo zwaar dat die angsten het leven beheersen." Voor die laatste groep is de dagbehandeling in Terneuzen bestemd. Ook Emergis in Kloetinge biedt voor deze groep dagbehandelingen aan, maar niet in Zeeuws-Vlaanderen.

Paarden leuk vinden

Een jongere op zoek naar hulp hoeft niet iets met paarden te hebben. Sterker nog, het kan helpen als je er een beetje bang voor bent volgens Van Laak omdat dat dan kan helpen bij het overwinnen van de andere angsten.

De behandeling bestaat uit drie onderdelen: vaardigheden, dat betekent werken met en op het paard; groepstherapie, daarin staat de aanpak van bijvoorbeeld autisme en depressie centraal; en individuele gesprekken met de behandelaar.

Van Laak: "We proberen zo goed mogelijk zorg op maat te bieden. Wat past er bij deze jongere? Dus als hij bijvoorbeeld een ochtend naar school kan, maar de middag te zwaar is, gaat hij wel 's ochtends en komt hij 's middags naar Zeeuwse Gronden."

Elke dag weer naar school

Myrthe is van school gewisseld, ze zit nu op een school voor speciaal voortgezet onderwijs in Terneuzen. Ze is grotendeels van haar faalangst af. Moeder Yoshida: "Nu mist ze eigenlijk geen enkele dag meer van school. En gaat het ook goed daar. Ik ben echt heel trots op haar."

Lees ook: