Jongens honderden euro's lichter na scannen QR-code

Een QR-code (foto: Pixabay)

Bij alle vier de slachtoffers - een 18-jarige uit de gemeente Borsele op een parkeerplaats aan de Westwal in Goes, een 18-jarige man uit Breda op het station in Middelburg, een 17-jarige jongen uit IJzendijke op het station in Middelburg en een 16-jarige jongen uit Goes bij de bushalte op de Lijnbaan - gingen de daders op dezelfde manier te werk.

Flinke bedragen afgeschreven

Alle slachtoffers werd gevraagd of ze geld wilden wisselen. Ze kregen vervolgens contant geld van de daders en scanden met hun telefoon een QR-code om hetzelfde bedrag aan de mannen over te maken. Omdat het scannen vervolgens niet leek te lukken, gaven de slachtoffers het geld weer terug en gingen ze uit elkaar om er later achter te komen dat er tóch flinke bedragen van hun rekeningen waren afgeschreven.

Zo ontdekte de 18-jarige uit de gemeente Borsele twee uur later dat er 450 euro van zijn rekening was gestolen, raakte de Bredaënaar bijna tweehonderd euro kwijt en werd er bij de jongen uit IJzendijke twee dagen later duizend euro van zijn rekening afgeschreven. Het slachtoffer uit Goes raakte het grootste bedrag kwijt: bij hem werd er 1.500 euro van zijn rekening gestolen.

'Scan nóóit een QR-code van een onbekende'

De vier slachtoffers hebben aangifte bij de politie gedaan. De politie hoopt in ieder geval dat anderen gewaarschuwd zijn en adviseert nooit een QR-code van onbekenden te scannen.