Omroep Zeeland lanceert platform 'Trots op Zeeland'

Platform Trots op Zeeland vandaag gelanceerd. (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdredacteur Edwin de Kort vertelt waarom Trots op Zeeland ontstaan is: "Ongeloof, teleurstelling en ook boosheid. Dat is wat veel Zeeuwen voelen. En tegelijkertijd gaan ze voor Zeeland staan. Dat gevoel, dat geluid, die trotsheid willen we juist nu alle ruimte geven op de Facebookpagina Trots op Zeeland, om te laten zien wat Zeeland groot maakt." Op dit platform zullen Zeeuwen vanuit alle windrichtingen en stromingen laten zien waarom zij trots op hun provincie zijn.

Van visser tot commissaris van de Koning

Boerin Bertie, visser Casper, commissaris van de Koning Han Polman, zangeres Isabel Provoost, golfsurfer Pascal van der Mast, kok Edwin Vinke en Nazario de Fretes van fashionlabel Seaside; allemaal delen zij die trots op Zeeland. Samen met nog veel meer bijzondere en gewone Zeeuwen zijn hun verhalen de komende tijd te zien op de speciale Facebookpagina en bij Omroep Zeeland op Instagram en Youtube.

Het is geen toeval dat Trots op Zeeland wordt gelanceerd op de dag dat minister-president Mark Rutte naar Zeeland komt. Vanavond gaat de premier in debat met Zeeuwen over het besluit de marinierskazerne niet naar Zeeland te laten komen. Op Trots op Zeeland zal Mark Rutte op een positieve manier persoonlijk worden aangesproken in de rubriek Groeten uit Zeeland. Vandaag precies over een jaar biedt Omroep Zeeland deze Groeten uit Zeeland aan Mark Rutte aan om te laten zien dat Zeeland er echt toe doet.

Deel jouw Zeeuwse trots

Iedereen wordt door hoofdredacteur Edwin de Kort uitgenodigd om zijn of haar Zeeuwse trots te delen: "Trots op Zeeland gaat verder dan het beeld van zon, zee en strand wat iedereen van Zeeland kent. Het gaat juist ook over innovatie, de rijke cultuur, natuur en het Zeeuwse DNA." Daarom komt op het platform niet alleen ruimte voor dat trotse gevoel, maar ook voor De Mooiste Plekjes van Zeeland en verhalen van Zeeuwen die buiten de provincie werken, maar er niet aan moeten denken om buiten Zeeland te wonen. Laat jij ons op Facebook ook weten waarom jíj trots bent op Zeeland?