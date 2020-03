'Aanleiding Oostburgse cafémoord was opmerking over toilettas'

Die verdachte, een 30-jarige man uit Breskens, zou de opmerking over die toilettas hebben gemaakt. Hij zou het slachtoffer, de 24-jarige Sirwan Kassan uit Oostburg, hebben gevraagd of hij zijn tandenborstel bij zich had en in het café bleef slapen. Daar kwam het slachtoffer later op terug en daardoor ontstond de ruzie die leidde tot de fatale schoten, verklaarde de Bressiaander vandaag voor het gerechtshof.

Langlopend conflict

Volgens getuigen zou er al een langlopend conflict zijn tussen de 30-jarige verdachte uit Breskens en het slachtoffer. Volgens het Openbaar Ministerie zou het conflict gaan over handel in softdrugs.

De verdachte zou zelfs iemand 500 euro hebben aangeboden om Kassan te doden. De Bressiaanse verdachte ontkent dat. Vrienden van het slachtoffer zouden dat hebben gezegd om hem zwart te maken. Hij ontkent ook dat er een langlopend conflict was met het slachtoffer.

'Nepwapen voor videoclip'

De 30-jarige verdachte ontkent ook dat het pistool waarmee het slachtoffer werd doodgeschoten van hem was. De politie vond eerder wel een filmpje op een telefoon van een medeverdachte waarbij hij te zien is met een wapen, maar dat was volgens de 30-jarige Bressiaander een nepwapen dat hij eerder had gebruikt voor een videoclip.

Dat de drie verdachten die avond een vuurwapen bij zich hadden, vindt de 30-jarige Bressiaander niet vreemd. "Iedereen loopt met vuurwapens meneer", zei hij tegen het hof. Hij schrikt daar naar eigen zeggen niet meer van.

Achterneef

Degene die daadwerkelijk de trekker overhaalde, is een 23-jarige man uit Zoetemeer. Hij is een achterneef van de 30-jarige verdachte uit Breskens. Hij was op 3 maart samen met de 30-jarige verdachte en een 24-jarige man, ook uit Breskens, aanwezig in café de Drie Musketiers in Oostburg.

Het drietal had samen één pistool en de 23-jarige verdachte was degene die het vuurwapen bij zich droeg, naar eigen zeggen omdat hij geen vijanden had in Zeeland en 'de verstandigste van de groep was'. Hij zei vandaag tegen het hof dat hij nooit had gedacht dat hij het wapen daadwerkelijk zou gaan gebruiken.

Politieonderzoek na schietpartij in café Oostburg (foto: HV Zeeland)

Volgens de 23-jarige man uit Zoetemeer was het slachtoffer op de 30-jarige verdachte uit Breskens, zijn achterneef, in aan het slaan en achtte hij de situatie levensbedreigend. Daarom heeft hij het wapen doorgeladen en de trekker overgehaald. Hij zei dat hij daarvoor nog nooit een wapen had vastgehouden en dat hij wist hoe het werkte door films en YouTube.

Schotwonden in bovenarm en romp

De schutter beweerde vandaag voor het hof dat hij op de benen van het slachtoffer mikte, maar de schotwonden zaten in de bovenarm en romp van Kassan. Van de vijf kogels die door de 23-jarige verdachte zijn afgevuurd, werden er drie in het lichaam van het slachtoffer teruggevonden.

Getuigen die op dat moment aanwezig waren in het café verklaarden dat de 30-jarige Bressiaanse verdachte "je moet hem schieten" of "schiet hem" zou hebben geroepen. Een van de getuigen die dat verklaarde is de barvrouw van het café. Alle drie de verdachten ontkennen dat dit gezegd werd.

'Riskeren getuigen jarenlange celstraf?'

Volgens de 30-jarige Bressiaander mocht de barvrouw hem niet en is dat de reden voor de in zijn ogen foutieve verklaring. Het hof acht dit niet waarschijnlijk, ook omdat de barvrouw in kwestie haar getuigenis meteen met de toegesnelde agenten deelde. Ook meerdere andere getuigen hebben dat gehoord.

Bloemen bij herdenking slachtoffer fatale schietpartij in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

De drie verdachten zijn in hoger beroep gegaan omdat ze hun straffen te hoog vinden. De 23-jarige verdachte uit Zoetermeer die de trekker overhaalde kreeg eerder 6 jaar cel en 2 jaar tbs opgelegd, evenals een schadevergoeding van ruim 13.500 euro. De achterneef van de schutter, de 30-jarige verdachte uit Breskens kreeg exact dezelfde straf opgelegd, omdat de rechtbank hem even schuldig achtte als de schutter. Hun medeverdachte, de 24-jarige Bressiaander, kreeg 180 dagen celstraf, waarvan 60 voorwaardelijk.

Meerdere geweldsdelicten

De 23-jarige schutter is eerder veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten. Uit rapporten blijkt dat hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft en reclassering schreef in 2017 dat de kans op herhaling groot is. Zelf is hij het daar niet mee eens. Hij beweerde vandaag tijdens de zitting dat hij sinds de schietpartij anders in het leven staat en er dus geen sprake is van recidivegevaar.

De 30-jarige Bressiaander heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis en is geneigd tot agressie, blijkt uit psychische rapporten. Hij is eerder veroordeeld voor meerdere mishandelingen en een poging tot doodslag. De eerste strafbare feiten pleegde hij op zijn 16e. De kans op herhaling is groot volgens de rapporteurs. Ze adviseren tbs met dwangverpleging. Zelf vindt hij dat hij wel straf verdient, maar geen tbs.

Nog geen strafblad

De derde verdachte, de 24-jarige man uit Breskens, had voor de schietpartij nog geen strafblad. De psycholoog schrijft over hem dat hij erg beïnvloedbaar is en asociale vrienden heeft. De reclassering kan bij hem het recidiverisico niet inschatten.

Maandag gaat de zaak verder met het OM. Dan volgt dus waarschijnlijk de strafeis. Daarna komt de verdediging aan het woord.

