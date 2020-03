GGD heeft last van geruchten over Zeeuwse corona-gevallen

GGD Zeeland adviseert om rustig te blijven en je handen goed te wassen (foto: Omroep Zeeland)

"Wij krijgen veel vragen van mensen die horen dat iemand in hun omgeving besmet is met het Coronavirus. Deze geruchten kunnen voor onterechte onrust zorgen. Op dit moment is er in Zeeland geen geval van besmetting. Wanneer dit het geval is, brengen wij dit als GGD naar buiten", schrijft de GGD Zeeland op Twitter.

Vandaag bleek dat het aantal besmette patiënten in Nederland is verdubbeld. In een dag tijd steeg het aantal bevestigde corona-gevallen van 38 naar 82. Het gaat met name om mensen uit de directe omgeving van corona-patiënten waarvan al vermoed werd dat ze besmet waren, maar waarvan dat nu met tests is bevestigd.

Net over de grens in België zijn ook vier nieuwe corona-gevallen gemeld, in de gemeente Knokke-Heist. Eerder was er al een corona-patiënt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Hulst.

Nog geen bevestigde gevallen

Er zijn binnen onze provinciegrenzen nog geen bevestigde gevallen. Wel zijn er tientallen mensen gecontroleerd. Tot nu toe waren de uitslagen van die tests echter negatief.

Over niet-bestaande besmettingen circuleert ook veel nepnieuws. Via sociale media worden gefotoshopte screenshots gedeeld van nieuwsmedia, waaruit zou blijken dat er corona-gevallen zijn, terwijl er nooit zo'n bericht op die nieuwsmedia heeft gestaan. Ook worden nep-nieuwspagina's ontwikkeld die eruit moeten zien als legitieme nieuwsmedia.

Betrouwbare bronnen

Dus als je een berichtje binnenkrijgt met een zogenaamd besmettingsgeval, controleer dan even bij betrouwbare bronnen als het RIVM of dat wel klopt.

