Voetbalvereniging Wolfaartsdijk Sportaccommodatie van het jaar

V.V. Wolfaartsdijk wint titel Sportaccommodatie van het Jaar 2020

[Youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JYHDVrjP5Ig&feature=emb_logo]

De club kreeg de prijs tijdens Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten vandaag. Het is de eerste keer dat de verkiezing, waar duurzaamheid centraal staat, werd gehouden. Volgens de jury is de 'kleine vereniging uit Zeeland' de terechte winnaar, omdat de club zich op veel vlakken bezighoudt met dit thema.

'Bewustwording in de omgeving'

"VV Wolfaartsdijk is een heel mooi voorbeeld van hoe je duurzaamheid inbedt in je beleid door het standaard op de bestuursagenda te zetten", staat in het juryrapport. Dat de vereniging ook voor bewustwording in hun omgeving zorgt en er met deelauto's voor zorgde dat de bereikbaarheid van het dorp vergroot werd na het wegvallen van het openbaar vervoer, levert punten op.

De club is al jaren bezig met verduurzamen. "Dat hebben we gedaan omdat we duurzaamheid een warm hart toedragen en de leden willen stimuleren om ook duurzaam te denken", zei Joran de Witte van de voetbalvereniging vorig jaar. "Daarnaast denken we natuurlijk ook aan onze eigen portemonnee. We zagen de kostenpost voor energie elk jaar stijgen."

De reclameborden langs het voetbalveld vangen ook zonne-energie op. (foto: NOC*NSF)

Energieneutraal

De club hoopt dit jaar energieneutraal te zijn. "Dat scheelt ons vijfduizend tot achtduizend euro per jaar." De club wil dit jaar de gebouwen op het terrein samenvoegen. "De gasaansluiting gaat er op dat moment uit, dan zijn we energieneutraal. Daarnaast willen we energie gaan leveren aan elektrische auto's."