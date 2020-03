De buschauffeur als pakketbezorger: hoe dan?

Eringa zelf kwam donderdag niet met extra uitleg. Dus liet Omroep Zeeland reizigers bij het busstation in Goes nadenken over hoe de buschauffeur ook de pakketbezorger kan zijn. En dat is nog niet gemakkelijk. "Ik denk dat ze een beetje ruimte tekortkomen", zegt een jongen die op een vriend aan het wachten is. "De busjes zijn niet supergroot en de achterkant is voor de rolstoelen." Een pakketje naast de reiziger op schoot, vindt hij niet zo'n goed plan. "Is ook niet zo professioneel."

Nu worden alleen nog maar mensen vervoerd, straks misschien ook pakketjes (foto: Omroep Zeeland)

Een andere jongen vindt het niet zo'n probleem. Als het maar geen vertraging oplevert, zegt hij. Dus een omweg maken met de bus om het bij iemand thuis af te leveren, lijkt hem niet handig. "Maar als het maar één pakketje is, is het ook weer niet zo erg."

Buurtbus op het busstation in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Voor de chauffeurs betekent het extra werk. Het ligt er een beetje aan hoe ze het aan gaan pakken. De chauffeuse van een van de busjes in Goes heeft wel een idee. "Een groot krat met pakjes en die zetten we bij een halte. Daarna wordt er wel verder voor gezorgd."

Zelf van deur tot deur gaan om ze af te leveren, gaat niet, zegt ze. "Met deze dienstregeling gaat dat niet." Haar collega beaamt dat. Hij vindt ook dat de tijden dan verruimd moeten worden. "En als het een klein pakketje is... Maar ik ga niet sjouwen."

Jaren gedaan

Een ervaren chauffeur van een grote bus haalt zijn schouders op bij het horen van het plan. "Dat hebben we jaren gedaan met de grote bussen. Dan gingen de dingen met de grote bus mee. Vooral auto-onderdelen, die brachten wij dan naar Terneuzen. Meestal kon het pakketje gewoon op het dashboard staan. En als het wat groter was, dan ging het in de bagagerekken."

Hij vertelt dat het Reformatorisch Dagblad zo ook lang is vervoerd. Het ging altijd om kleine pakketjes, of kranten dus. "Dat kan prima mee in zo'n kleine bus. Het moeten natuurlijk geen hele bankstellen zijn!", lacht hij.