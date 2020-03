LIVEBLOG Rutte over marinierskazerne: 'Ik denk dat heel veel mensen hier boos zijn'

21.15 Efficiëntie

Een vragensteller is vooral op zoek naar een betrouwbare overheid en is het tijd om eenheid creeeren in Nederland, niet alles centraliseren. "Ik begrijp dat voor u als VVD'er alles efficienter moet, maar het is tijd dat we niet ook naar de rest van Nederland gaan kijken", zegt de vragensteller.

Rutte is het er niet mee eens dat die mariniers toch naar Zeeland zouden moeten komen. "Waar ik het wel met je eens ben is dat dit land in elkaar lazert als we er niet voor zorgen dat elk deel van dit land ook echt onderdeel is van dit land", aldus Rutte.

21.10 uur Verschillende mensen verlaten de zaal

Verschillende mensen verlaten teleurgesteld de zaal. "Hij valt in de herhaling", zeggen ze. Ze zijn er klaar mee en gaan naar huis.

21.05 uur Autoritair

De mariniers willen niet naar Zeeland komen omdat ze dan te veel van huis zijn en omdat zij hun gezinnen niet zouden willen ontwortelen. Een antwoord waar de zaal geen genoegen mee neemt. "Ik zeg het toch even autoritair", begint Rutte zijn antwoord, dat er op neerkomt dat het een te groot risico zou zijn voor de veiligheid van Nederland om de marinierskazerne in Vlissingen neer te zetten.

20.55 uur Twijfels niet gedeeld

Heel veel mensen hebben het gevoel dat als je een afspraak maakt, je je daar aan te houden hebt. Rutte: "Als je op een gegeven moment als bestuurder tot de conclusie komt dat er te grote risico's aan het besluit zitten, moet je daar ook op terug durven komen." Volgens Rutte is de grote fout dat de twijfels niet eerder zijn gedeeld met de provincie. "Je hebt er niets aan, maar dat is wel het antwoord."

Bosman voegt er aan toe dat dat ook wel is waar de Tweede Kamer een probleem mee heeft. Vooral op bestuurlijk niveau moet de communicatie goed zitten. "Verras elkaar niet", is de oproep die het Tweede Kamerlid dan ook doet aan alle bestuurders van Nederland.

20.45 uur Imagoschade

De echte pijn zit volgens Barbara Oomen van het University College Roosevelt in de imagoschade die Zeeland door het handelen van het kabinet heeft opgelopen. "Het idee dat Zeeland een plek is waar je niet naar toe wil", aldus de vragensteller. "Ik ben het volledig met je eens en ik vind het ook dom en stom om Zeeland op die manier weg te zetten", is het antwoord van de premier.

Ook aanwezig om vragen te beantwoorden is VVD-Tweede Kamerlid André Bosman uit Middelburg. Hem wordt gevraagd waarom hij tegen de motie van afkeuring tegen staatssecretaris Visser (Defensie) heeft gestemd. Bosman kondigt aan eerlijk antwoord te geven, wat op hoongelach uit de zaal kan rekenen. Volgens Bosman heeft de staatssecretaris 'naar eer en geweten gehandeld', is ze alleen vergeten om Zeeland bij het besluitvormingsproces te betrekken.

20.30 uur Waarde van handtekeningen

De eerste vraag gaat over de waarde van de afspraken die de afgelopen acht jaar gemaakt zijn. Volgens Rutte spelen er de afgelopen jaren twee verschillende zaken. Mariniers moeten in grotere groepen trainen en onderofficieren willen niet naar Zeeland verhuizen en vinden elders makkelijk een baan. Rutte geeft toe dat de communicatie beter had gemoeten, daar biedt hij nogmaals zijn excuses voor aan. "Als je tot de conclusie komt dat je een te groot risico neemt met het Korps Mariniers als je ze verplaatst naar Zeeland, moet je dat besluit heroverwegen", aldus Rutte.

Een groot deel van de weerstand op de kazerne in Vlissingen waren de mariniers zelf. Een vragensteller wijst erop dat het een heel slecht idee als de politiek zich laat leiden door militairen. Rutte is het daar gedeeltelijk mee eens. "Maar er is een belang voor Nederland dat dit meest flexibele onderdeel van het leger ook in de toekomst goed inzetbaar blijft", voegt Rutte daar aan toe. Dat was moeilijk te garanderen als de kazerne wel naar Zeeland zou komen, volgens Rutte.

Openbaar vervoer en onderwijs

Rutte krijgt een brief overhandigd van een jonge man. Als het aan die jongen ligt, krijgt Zeeland goed openbaar vervoer en hoger onderwijs ter compensatie, ook om Zeeland als prettige woonplek neer te zetten. Rutte snapt de oproep van de jongen, maar wil op dit moment nog niet vooruitlopen op welke manier onze provincie gecompenseerd wordt.

Premier Rutte is vanavond in het Arsenaaltheater in Vlissingen om met Zeeuwen te praten over de misgelopen marinierskazerne en compensatie. De bijeenkomst is hier live te zien.