Politie in burger babbelt zich naar binnen

Politie (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Wijkagent Marvin Boogaard en zijn collega's in de gemeente Hulst hadden gehoord dat de laatste tijd veel senioren slachtoffer waren van een man die met een babbeltruc tapijten wilde verkopen. "Ik dacht toen 'is het nou echt zo erg' en deed de stoute schoenen aan", vertelt Boogaard. Met een gewone jas over zijn politie jas en zonder dienstriem om pakte hij een dossiermap en belde bij zo'n tien senioren aan.

'Ze vertrouwden me op mijn bruine ogen'

Ze lieten hem binnen nadat hij had gezegd dat ie de meterstanden kwam opnemen. Ze begeleidden hem meteen naar de meterkast. "Opvallend was dat niemand naar mijn identiteitspapieren vroeg. Ze zeiden me te hebben vertrouwd op mijn bruine ogen en mijn woord." Bij de meterkast maakte hij bekend dat hij van de politie was en dat hij een folder voor ze had met tips en tricks tegen de babbeltruc. Een van die tips is: 'Heb je een afspraak maar vertrouw je het niet, niemand binnenlaten!'

Eén persoon argwanend

Marvin Boogard schrok er wel van hoe makkelijk hij overal binnenkwam. Negen van de tien mensen lieten hem zomaar binnen. "Er was één persoon in Nieuw Namen, die was argwanend en zei dat de meterstanden toch automatisch werden opgenomen. Die kreeg een compliment van mij." Of er een vervolg komt van deze politiebabbeltruck komt is niet bekend.