'Ik scoor dan wel maar als je 7-1 verliest is daar geen reet aan'

Met zowel Van Hecke (centraal in de verdediging) als Azzagari (op het middenveld) begon de cupfighter uit Breda aardig aan het duel, maar toen Marcos Senesi in de vijftiende minuuut de 1-0 binnenkopte was het verzet gebroken. In mum van tijd werden er drie goals (Berghuis (pen.), Bozenik en Haps) gescoord door de ploeg uit Rotterdam. Vlak voor rust maakte Berghuis nog de vijfde Feyenoord-treffer. Daardoor gingen Van Hecke en Azzagari met een 5-0 tussenstand de rust in.

Goal Van Hecke

Meteen na rust wist Van Hecke zichzelf op het scorebord te schieten. De verdediger was mee naar voren gegaan en won een aanvallend kopduel van Feyenoord-verdediger Eric Botteghin. Daarna zag hij de bal in de goal van de thuisploeg belanden. Lang kon Van Hecke niet genieten van zijn treffer, want luttele minuten later zorgde Berghuis voor de 6-1 vanaf de strafschopstip. In de slotminuten ging de bal nog een keer op de stip. Luciano Narsingh benutte de penalty en bepaalde de eindstand op 7-1.

Van Hecke baalt na een treffer van Feyenoord (foto: Orange Pictures)

Van Hecke en Azzagari kenden een succesvol bekertoernooi. Eerder schakelden ze al Emmen (3-2), Sparta Nijkerk (0-1 na verlenging), PSV (2-0) en AZ (1-3) uit. Maar Feyenoord, de huidige nummer drie van de Eredivisie, bleek een paar maatjes te groot.

Promoveren

Voor Van Hecke en Azzagari rest nu slechts de competitie. In de Keuken Kampioen Divisie hebben ze nog alles om voor te spelen. Met een periodetitel op zak is NAC al verzekerd van de play-offs om promotie naar de Eredivisie.