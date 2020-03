Mark Rutte geeft uitleg over besluit marinierskazerne: 'Wij gaan het niet eens worden'

Aan het begin van de bijeenkomst zei Rutte al dat hij verwachtte dat de meeste bezoekers van de bijeenkomst boos zouden zijn. "Dat weet ik eigenlijk wel zeker", voegde Rutte daar aan toe. Toch hoefden de bezoekers niet te verwachten dat Rutte veel toe zou geven. "Wij gaan het niet eens worden", was vanavond het adagium van Rutte.

Leuzen gescandeerd

Dat de Zeeuwen boos waren, bleek ook wel. Op momenten dat de premier of Tweede Kamerlid Andre Bosman (VVD), die ook aanwezig was, aan het woord waren, werd er regelmatig vanuit de zaal gescandeerd. Zo was onder andere de kreet 'VVD, weg ermee' regelmatig te horen.

Rutte en Bosman waren het met de Zeeuwen eens dat staatssecretaris Visser (Defensie) niet goed heeft gecommuniceerd met Zeeland. Toch verdedigde Bosman met hand en tand waarom hij niet voor de motie van afkeuring heeft gestemd tegen Visser. "Ze heeft naar eer en geweten gehandeld", aldus Bosman. Alleen was ze vergeten om Zeeland bij het besluitvormingsproces te betrekken.

Vooral de vraag wat een handtekening van het kabinet nog waard is en waarom Zeeland het kabinet nog zou moeten vertrouwen kwam vaak langs tijdens de bijeenkomst. Rutte begreep het wantrouwen, maar zei ook dat er bij het korps de laatste jaren zoveel is veranderd dat het kabinet dit besluit wel moest nemen. Rutte: "Als je tot de conclusie komt dat je een te groot risico neemt met het Korps Mariniers als je ze verplaatst naar Zeeland, moet je dat besluit heroverwegen."

De weerstand tegen de verhuizing onder de mariniers was een groot onderdeel om de verhuizing naar Vlissingen af te blazen. Een vragensteller wees de premier er op dat het een heel slecht idee is voor de politiek om zich te laten leiden door militairen. Rutte was het daar gedeeltelijk mee eens. "Maar er is een belang voor Nederland dat dit meest flexibele onderdeel van het leger ook in de toekomst goed inzetbaar blijft", voegt Rutte daar aan toe. Dat was moeilijk te garanderen als de kazerne wel naar Zeeland zou komen, volgens Rutte.

Ik vind het dom en stom om Zeeland op die manier weg te zetten." Premier Mark Rutte over het idee dat Zeeland een plek zou zijn waar je niet naartoe wil

De echte pijn zit volgens Barbara Oomen, de voormalige dean van het University College Roosevelt in Middelburg, in de imagoschade die Zeeland door het handelen van het kabinet heeft opgelopen. "Het idee dat Zeeland een plek is waar je niet naar toe wil", aldus Oomen. Ze kon op begrip rekenen van de premier: "Ik ben het volledig met je eens en ik vind het ook dom en stom om Zeeland op die manier weg te zetten."

Zeeuwse bestuurders

Ook de rol van de Zeeuwse bestuurders kwam ter sprake tijdens het gesprek met Rutte. Volgens een vragensteller liepen de Zeeuwse bestuurders te veel mee in de euforie van de kazerne, maar daar wil Rutte niets van horen: "De Zeeuwse bestuurders en de bestuurders van Vlissingen is hier niets te verwijten."

Dit besluit moet pijn doen in Den Haag." Gedeputeerde Dick van der Velde over de inzet voor de compensatie voor Zeeland

Aan het einde van de bijeenkomst nam gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) nog het woord. Hij had respect voor Rutte en Bosman dat zij naar deze vijandige omgeving zijn gekomen, maar kwam ook tot de conclusie dat de Zeeuwen het niet eens zijn met het kabinet en de Tweede Kamer. "Ik ben nog steeds boos", zei Van der Velde. Hij gaf aan dat Zeeland het onderste uit de kan wil halen bij de onderhandelingen over compensatie. "Dit besluit moet pijn doen in Den Haag", aldus Van der Velde.

Morgen gaat een delegatie van Zeeuwse politici naar Den Haag om daar te praten met minister Knops (Binnenlandse Zaken) over hoe de gesprekken over compensatie vorm moeten krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dan ook bekend wie de speciale gezant wordt die de gesprekken gaat leiden.