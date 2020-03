Goedemorgen! Rutte, Rutte, Rutte... en nog wat ander nieuws

Rutte en zingende demonstranten (foto: Omroep Zeeland)

De avond begon met de aankomst van Rutte. Dat was al een spektakel op zich, een groep Zeeuws-Vlamingen verwelkomde Rutte met een protestlied met een duidelijke boodschap: Zeeland tolvrij. Rutte hoorde het glimlachend aan, sprak wat mensen en ging toen naar binnen voor het echte werk: een bijna twee uur durend kringgesprek met de Zeeuwen.

Daar haalde hij aan het begin al meteen de angel uit het gesprek. "We gaan het niet eens worden vandaag", sprak de premier de zaal toe. Net als staatssecretaris Visser, bood ook Rutte meerdere keren zijn excuses aan voor de manier waarop er met Zeeland is gesproken over het afblazen van de verhuizing.

Premier Mark Rutte tijdens de bijeenkomst (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag is het wederom een belangrijke dag voor het dossier marinierskazerne, want vandaag gaan Zeeuwse bestuurders naar Den Haag voor een bestuurlijk overleg met minister Knops van Binnenlandse Zaken. Hij is namens het kabinet verantwoordelijk voor het compensatie-traject en het herstellen van het vertrouwen. Het is de bedoeling dat vandaag ook bekend wordt, wie die speciaal adviseur wordt die met Zeeland gaat onderhandelen. Over het verloop van de dag, praten we je later vandaag bij.

Heb je de uitzending van het bezoek van Rutte gemist, of wil je hem nog een keer zien? Om 09.00 uur vanmorgen wordt de uitzending herhaald op tv, en is ook online terug te kijken. Geen zin om de ruim twee uur durende bijeenkomst te bekijken? Lees dan onze uitgebreide samenvatting van de avond op onze site.

Uitzetten van glasaal in het Grevelingenmeer in 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Ander nieuws vandaag vind je vooral onder water

Veel marinierskazerne, Mark Rutte, reacties van Zeeuwse politici én de Zeeuwen zelf vanochtend, maar er is ook ander nieuws. Zo worden er in het Veerse Meer vandaag meer dan één miljoen jonge palingen uitgezet. Dat gebeurt omdat de Nederlandse kusten ondoordringbaar zijn voor jonge palingen. Een deel van de glasaal - in dit geval 380 kilo - die zich in Frankrijk massaal ophoopt, wordt in Nederland uitgezet.

Terwijl dat bij Wolphaartsdijk gebeurt, staat ook in Yerseke de visserij vandaag centraal: Thierry Baudet en Theo Hiddema van Forum voor Democratie praten daar over de mosselsector. Ook varen ze mee op een kotter over de Oosterschelde om te zien hoe het werk er in de praktijk aan toe gaat.

En in Terneuzen tot slot wordt vanmiddag een nieuwe steiger in gebruik genomen in de Oude Veerhaven. De oude steigers zijn namelijk gesloopt en vervangen door publieksvriendelijkere steigers die voor iedereen toegankelijk zijn. De nieuwe steigers maken onderdeel uit van een masterplan om de band tussen de stad en het water te versterken.

(foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

De ochtend start met buien. We hebben namelijk te maken met de nasleep van het buienfront van gisteren. Maar vanmiddag breekt de zon door en valt er alleen af toe nog een lokale bui, daarbij is wel kans op hagel.