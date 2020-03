Zeeuws tintje aan Nederlandse songfestival-inzending

Julia van de Ketterij mocht met Jeangu Macrooy optreden in De Wereld Draait Door (foto: Facebook Julia van de Ketterij)

"Het is supertof en een eer om mee te doen", zegt Julia over haar deelname in het Omroep Zeeland radioprogramma Zeeland wordt wakker. Hoe het team rond Jeangu Macrooy bij haar is uitgekomen weet ze niet zeker, maar ze vermoedt dat het via de manager van de zanger en de producer van het nummer is gebeurd. "Ze waren op zoek naar een zangeres voor bij de promo's en daar is denk ik mijn naam gevallen en hebben ze mij zo te pakken gekregen."

Waarom juist zij is uitgekozen vindt ze moeilijk om te zeggen. "Maar ik denk dat ik wel de goede sound heb om dit nummer te ondersteunen." Maar of Julia ook tijdens het songfestival Jeangu Macrooy mag ondersteunen is nog niet bekend. "Ik mag nu mee doen met de promotour en over het songfestival zelf mag ik niks zeggen." In de loop van deze maand wordt daar meer over bekend.

Het optreden in De Wereld Draait Door is hieronder terug te kijken:

Optreden Jeangu Macrooy in De Wereld Draait Door