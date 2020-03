Wie van de vijf? Wordt één van deze mensen de 'marinierskazernegezant'?

Herman Wijffels (foto: ANP)

De eerste naam die oppopt is die van de geboren Zeeuws-Vlaming Herman Wijffels. Hij was onder meer voorzitter van de Rabobank Nederland en de Sociaal Economische Raad (SER) en hij was als informateur betrokken bij de vorming van het vierde kabinet Balkenende. Hij kent de wegen in Den Haag en als IJzendijkenaar kent hij Zeeland en kan zo het gevoel van de Zeeuwen goed vertegenwoordigen bij het kabinet.

Jan Peter Balkenende (foto: Omroep Zeeland )

Als oud-minister-president is hij een bekende verschijning op het Binnenhof. Daarnaast is hij een geboren Zeeuw, een identiteit die hij met trots uitdraagt. Als premier worstelde Balkenende met het wel of niet ontpolderen van de Hedwigepolder. In 2016 leidde Balkenende een commissie die voorstelde om 100 miljoen euro te investeren om de Zeeuwse economie te versterken.

Jozias van Aartsen (foto: ANP Foto)

Hij is oud-minister, heeft jarenlange ervaring als Kamerlid en heeft al meerdere tijdelijke klussen op zijn naam staan. Zo was hij even commissaris van de Koning in Drenthe, nadat Jacques Tichelaar die functie moest opgeven vanwege een integriteitskwestie. Na het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan nam hij de honneurs waar als eerste burger van Amsterdam totdat Femke Halsema werd benoemd.

Van Aartsen heeft een band met Zeeland. Zijn vader was hier commissaris van de Koningin. Toen commissaris van de Koningin Wim van Gelder in 2006 stopte als commissaris, werd de naam van Jozias van Aartsen veelvuldig genoemd als opvolger. Hij vond dat 'roerend en vererend', vertrouwde hij een verslaggever van de PZC destijds toe.

Jan Kees de Jager (foto: Omroep Zeeland)

Hij, oud-minister van Financiën, komt (ook) uit Zeeland, staat bekend als een bruggenbouwer en kent de wegen in Den Haag bijzonder goed. Maar de kans dat Jan Kees de Jager het daadwerkelijk wordt, lijkt klein. Hij is al een tijdje niet meer politiek actief en werkzaam in de commerciële wereld. Van het najaar zegde hij zijn functie van financieel directeur bij KPN op om zich naar eigen zeggen meer te richten op 'internationale ondernemerskansen'.

Of wordt het toch iemand anders? (foto: Kalsom Cheman)

Dit zijn allemaal voor de hand liggende keuzes. Er kan natuurlijk ook nog een andere naam uit de hoge hoed komen. Zo acht onderzoeker Herman Lelieveldt van de University College Roosevelt het onwaarschijnlijk dat de adviseur Zeeuwse roots heeft, omdat, zo zegt hij, geen enkele Zeeuw hier goed uit komt. "Je moet iemand van buiten Zeeland hebben, anders wordt de objectiviteit meteen in twijfel getrokken."

Zeeuws oud-Tweede Kamerlid Ad Koppejan sluit zich hierbij aan. "Die compensatie zal nooit genoeg zijn voor de Zeeuwen. Gezien wat er allemaal is gebeurd, lijkt het mij een buitengewoon ondankbare taak om dit te doen." Hij was zelf misschien ook een logische keuze geweest, maar daarover was hij zeer stellig een paar weken geleden: "Ik zeg 'nee'. Ik kan je nu al verzekeren dat ik me daar niet voor laat gebruiken."