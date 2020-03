Na tientallen jaren in weer en wind zijn strandpaviljoens aan vervanging toe

Aan de Zeeuwse kust staan dit jaar drie gloednieuwe strandpaviljoens (foto: Omroep Zeeland)

In totaal hebben we bijna zeventig strandpaviljoens in de provincie. Paviljoen de Zeemeeuw bij Retranchement is het zuidelijkste strandpaviljoen van Nederland. De strandpaviljoens aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust vernieuwden de afgelopen jaren in een hoog tempo. Maar de Zeemeeuw, die hield het bij het oude, tot nu. Eigenaar Marcel van Eijk vond het ook tijd voor verandering.

Het vorige gebouw stond er sinds 1980. De staat van het gebouw speelde mee in de beslissing om het nu groots aan te pakken. "Je denkt nog even na over verbouwen. Maar als ik het doe, wil ik het goed doen", zegt hij. Daarom heeft hij er ook voor gekozen om gasloos te bouwen, om zonnepanelen te plaatsen en elektriciteit terug te winnen uit de warmte van koelmotoren. "We staan in een natuurgebied. Wij zijn hier passant en daarom wilde ik zo duurzaam mogelijk verder gaan."

Oude paviljoens zijn op een gegeven moment op

Ook voor de twee paviljoens in Westkapelle en Dishoek was de leeftijd van het pand dé reden om nieuw te bouwen. "Maar nu konden we het ook helemaal indelen zoals we zelf wilden. We draaiden al even in dit pand en hadden een wensenlijstje. Die is nu in één klap in vervulling gegaan", zegt Ron van Lieshout van strandpaviljoen Vloed in Dishoek.

Samen met twee anderen is hij eigenaar van nog twee andere paviljoens op Walcheren. Ze wilden eerst grondig verbouwen, maar er moest zo veel gebeuren dat ze toch voor sloop van het oude pand hebben gekozen. "Zo hebben we nu twee zalen, zodat het paviljoen altijd open kan blijven, ook als we een feestje hebben. Je kunt beter dan meer uitgeven, het helemaal naar je zin maken en weten dat je voorlopig nergens meer tegenaan loopt", zegt hij.

De laatste in de rij van nieuwbouw is Bombaai Strandbar in Westkapelle. Daar staat de bouw op het punt van beginnen. "We hopen voor de Hemelvaart toch open te kunnen", vertelt eigenaar Niels van Alphen. Hij mag zijn paviljoen flink uitbreiden en wordt ruim twee keer zo groot. "Ik was één van de kleinste aan de Walcherse kust."

De wens van de gast verandert

Twee jaar geleden nam hij het paviljoen in de baai van Westkapelle over. Hij wist toen al dat er binnen twee jaar een nieuw paviljoen zou komen. "Dat had ik met de verhuurder besproken en was ook de reden waarom ik het paviljoen over wilde nemen", zegt hij. Met de uitbreiding is hij blij, omdat hij zo ook grote groepen kan ontvangen en een locatie kan zijn voor feesten en partijen. Ook hij ziet dat de wens van de gast verandert en dat mensen strandpaviljoens niet alleen meer zien als een plek waar je een ijsje en een frietje kan kopen. "Ze willen ook kunnen lunchen en dineren", zegt hij.

De horeca heeft de laatste jaren te maken met een tekort aan personeel. Toch hebben deze drie paviljoens vooralsnog weinig problemen om personeel te vinden. Het vaste team is compleet, ze zoeken allemaal wel nog weekend- en vakantiekrachten.

Open voor het seizoen?

Over een paar weken gaat het seizoen weer beginnen. De paviljoens in Retranchement en Dishoek gaan voor die tijd open, eind deze maand. Die in Westkapelle hoopt eind mei open te gaan.