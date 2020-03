Stationsbrug Middelburg op goede vrijdag weer open

Stationsbrug op ponton gehesen (foto: Edwin Mijnsbergen)

De provincie verwacht dat de brug op 30 maart terug op zijn plaats wordt gelegd en dat de brug op goede vrijdag ,10 april, klaar is voor gebruik. Dat is precies op tijd voor de start van het toerismeseizoen, dat traditiegetrouw met Pasen begint. De provincie houdt nog wel een slag om de arm, want als het op 30 maart slecht weer is, wordt de terugplaatsing een dag verplaatst naar 31 maart.

Tijdens het terugplaatsen is de tijdelijke pontonbrug buiten gebruik. Voor voetgangers worden pendelbussen ingezet om tussen het station en de Loskade. De scheepvaart kan tussen 30 maart en 10 april helemaal geen gebruik maken van het stuk kanaal bij de Stationsbrug.

Chroom-6

De restauratie van de 70 jaar oude brug had wat voeten in de aarde. Omdat er Chroom-6 in oude verflagen was gevonden, werd de restauratie een stuk duurder. Even werd overwogen om de brug te vervangen door een nieuw exemplaar, maar dat bleek later geen optie meer.

