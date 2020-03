Jongste bezoeker Stijn (14) over Rutte: Jammer dat hij om de antwoorden heen draaide

Tijdens de ruim twee uur durende bijeenkomst kreeg Stijn twee keer de kans om de premier toe te spreken. De eerste keer overhandigde hij Rutte een brief waarin hij schrijft dat Zeeland vooral gecompenseerd moet worden met goed en sneller openbaar vervoer zodat de provincie dichter bij de Randstad komt te liggen.

Die brief had hij eerder ook al verstuurd naar het Torentje, "maar ik wilde er zeker van zijn dat hij hem ook echt kreeg en dus heb ik hem gisteren gegeven."

Handdruk

De tweede keer drukte hij Rutte op het hart om vooral met de Zeeuwse jongeren in gesprek te gaan over de compensatie. Daarbij trok hij ook meteen de stoute schoenen aan en nodigde de premier uit om op zijn school, het Scheldemond college in Vlissingen, langs te komen om te praten met leerlingen. En hij liet zich door Rutte niet met een kluitje in het riet sturen en vroeg hem daar meteen de hand op te leggen. Waarmee de afspraak werd beklonken.

Mark Rutte maakte wel meteen een voorbehoud over de afspraak. "Ik kom niet meteen morgen langs, maar het gaat zeker lukken om voor jouw eindexamen langs te komen."

Premier Rutte in gesprek met Stijn Oostenbrugge (foto: Omroep Zeeland)

Complimenten

Stijn kijkt terug op een voor hem geslaagde avond, maar "alleen jammer dat hij om de vragen heen draaide en geen echte antwoorden gaf." Vanmorgen kreeg Van Oostenbrugge vooral veel complimenten van leerlingen en docenten. Vooral zijn pleidooi om jongeren erbij te betrekken viel bij hen in goede aarde.

Hij vindt het niet per se jammer dat hij de enige jongere was tijdens de bijeenkomst. De drive om juist wel naar de bijeenkomst te gaan, komt bij zijn moeder vandaan. "Die zit in de gemeente Sluis in de politiek en zo ben ik er ook in geïnteresseerd geraakt", verklaart hij. "En ik vond dat ik echt iets moest doen, want hoe de politiek hier mee om is gegaan, kan echt niet."

