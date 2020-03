Een zege voor GOES betekent een 'gigantische stap richting handhaving'

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen maandag werd bekend dat Michel Leonhart uit Axel de opvolger van Eikenhout wordt, die niet over het vereiste UEFA A-diploma beschikt. Leonhart begint maandag aan zijn klus. Zodat Eikenhout de voorbereiding en coaching op het duel tegen VVSB nog voor zijn rekening neemt. "Dat is een beslissing van het bestuur geweest."

Bijzondere periode

Daarmee sluit Eikenhout een bijzondere periode af. "Iedereen beseft wel dat de prestaties heel goed waren. We hebben iets moois neergezet. Ik heb ook berichtjes gekregen dat mensen het jammer vinden dat ik moet stoppen. Maar het is zoals het is."

De wedstrijd tegen VVSB is een hele belangrijke volgens Eikenhout. "We hebben het goed gedaan in de eerste wedstrijd (0-2 zege, red). We hebben het tactisch toen goed gedaan, maar het is natuurlijk altijd afwachten hoe het nu zal gaan."

Gigantische stap

Bij winst vergroot GOES de voorsprong op VVSB naar negen punten. De ploeg uit Noordwijkerhout staat nu veertiende. Deze plek is aan het einde van de reguliere seizoen goed voor deelname aan de nacompetitie. "Winnen betekent dus dat we een gigantische stap richting handhaving zetten", aldus Eikenhout.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 21-49 10. Excelsior'31 22-30 2. ODIN'59 21-44 11. Ajax 21-28 3. Harkemase Boys 22-42 12. SteDoCo 22-27 4. DVS'33 22-39 13. Ter Leede 22-27 5. FC Lisse 22-38 14. VVSB 21-25 6. Barendrecht 22-34 15. DOVO 22-19 7. Hoek 22-33 16. ONS Sneek 22-12 8. Jong Almere City FC 22-31 17. VVOG 21-10 9. GOES 22-31

GOES mist nogal wat spelers. Zo zijn Lorenzo Hoekman (blessure), Boris de Mol (geschorst), Miguel Crucq (ziek), Sherief Tawfik (prive-omstandigheden), Nazario de Fretes (blessure) en Hakan Basagac (ziek) niet inzetbaar.