Hoek wil af van de wisselvalligheid

Erwin Franse in duel met de keeper van Ter Leede (foto: P. Maljaars)

"Het lijkt wel of we het moeilijker hebben tegen de mindere ploegen", zegt Gevaert. "Die wisselvalligheid krijgen we er niet in één knip uit", zegt de Belgische oefenmeester.

Morgen speelt Hoek opnieuw tegen één van de mindere ploegen in de Derde Divisie. Tegenstander is hekkensluiter VVOG, waarvan Hoek eerder dit seizoen nog wel met ruime cijfers won: 6-0.

Doordat er geen blessures of schorsingen zijn, spelen Seppe Vereecke, Sven Mbikulu en Francis Kabwe Manengela met het tweede van Hoek mee.

Jonathan Constansia keert terug in de wedstrijdselectie nadat hij vorige week ontbrak omdat hij ziek was. "Dinsdag en donderdag heeft hij weer volledig meegetraind." Steven Smulder keert terug na een schorsing.

Basisplaats Franse?

Erwin Franse, die vorige week zijn rentree maakte bij Hoek met een invalbeurt tegen Ter Leede, speelde dinsdag 45 minuten mee in een oefenduel van Hoek 2 tegen Zaamslag. "We bouwen het op. Erwin kan zaterdag een uur meedoen". Of dat genoeg is voor een basisplaats tegen VVOG liet Gevaert in het midden.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 21-49 10. Excelsior'31 22-30 2. ODIN'59 21-44 11. Ajax 21-28 3. Harkemase Boys 22-42 12. SteDoCo 22-27 4. DVS'33 22-39 13. Ter Leede 22-27 5. FC Lisse 22-38 14. VVSB 21-25 6. Barendrecht 22-34 15. DOVO 22-19 7. Hoek 22-33 16. ONS Sneek 22-12 8. Jong Almere City FC 22-31 17. VVOG 21-10 9. GOES 22-31

Stefan de Bert

Volgens Gevaert is de komst van verdediger Stefan de Bert uit Vlissingen, die eerder dit seizoen voor Jong PEC Zwolle speelde, van de baan.

"De KNVB is niet akkoord gegaan. Wij hadden om overschrijving gevraagd op basis van zijn verhuizing vanuit Zwolle, maar dat is niet goedgekeurd blijkbaar. Stefan traint wel de rest van het seizoen mee en dan bekijken we of hij een contract voor volgend seizoen aangeboden krijgt", aldus Gevaert.