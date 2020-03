Zeeuwse gemeenten op zoek naar loden leidingen

Is het water uit jouw kraan veilig en loodvrij? (foto: Pxhere)

Van de gemeenten Kapelle, Reimerswaal, Tholen en Vlissingen is het nog onduidelijk of er onderzoek is gedaan of nog komt naar loden leidingen in gemeentelijke panden. Die gemeenten is het niet gelukt om in de afgelopen dagen de vraag over het onderzoek naar loden leidingen te beantwoorden.

Vooral jonge kinderen erg kwetsbaar

Bij gemeentelijke panden gaat het ook onder meer om scholen, gymzalen en zwembaden. Het is belangrijk om te weten of er loden leidingen in deze panden aanwezig zijn, omdat vooral jonge kinderen erg kwetsbaar zijn voor de negatieve gevolgen van lood in drinkwater. Vooral in panden van voor het bouwjaar 1965 kunnen nog loden leidingen aanwezig zijn.

In Borsele worden nog veertien gebouwen onderzocht. De uitslag wordt daar over twee weken verwacht. In Goes worden watermonsters genomen in alle gemeentelijke panden waar mogelijk loden leidingen aanwezig zijn. Wanneer de resultaten van die bemonstering bekend zijn, kan de gemeente nog niet melden.

'Uitslag op korte termijn'

Op Schouwen-Duiveland betreft het vijf gemeentepanden, daar wordt de uitslag volgens een woordvoerder 'op korte termijn' verwacht. In Sluis zijn alle scholen en bso's loodvrij. De overige gemeentepanden worden de komende maanden onderzocht.

Daarnaast is Evides alle waterleidingen in Zeeland aan het controleren op de aanwezigheid van lood in het waternetwerk tot aan de voordeur. Dat onderzoek wordt nu door alle waterbedrijven in Nederland uitgevoerd. Of achter de voordeur nog loden leidingen aanwezig zijn, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de waterbedrijven.

Monteurs van het Zeeuwse waterbedrijf Evides (foto: Evides)

Hoewel de meeste Zeeuwse gemeenten dus kunnen melden dat de gemeentelijke panden loodvrij zijn, of dat nu onderzoeken, kunnen oudere particuliere panden in die gemeenten nog wel loden leidingen bevatten. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaren om dat in kaart te brengen.

Water uit loden leidingen is schadelijk

Het drinken van water uit loden leidingen is schadelijk. Zelfs extreem kleine concentraties lood kunnen al een negatief effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel van jonge kinderen. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan een verhoogde bloeddruk en nierfalen veroorzaken.

Landelijk is er veel aandacht voor het gevaar van loden leidingen, omdat in onder meer Amsterdam en Utrecht de gebouwen van een basisschool en buitenschoolse opvang loden leidingen bleken te bevatten. Woensdag werd duidelijk dat de gemeente Middelburg naar aanleiding van die landelijke media-aandacht een onderzoek heeft ingesteld.

Enquête

Een maand geleden hield de NOS een enquête onder alle Nederlandse gemeenten over loden leidingen. In Zeeland heeft toen alleen Noord-Beveland aangegeven aan de NOS zeker te weten dat er geen gebouwen met loden leidingen binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn.

Lees ook: