Oproep aan minister: snel oplossing voor rijbewijsloze Zeeuws-Vlaamse ouderen

Oudere automobilist met een verlopen rijbewijs (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege de grote achterstanden bij het CBR bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs krijgen senioren automatisch een jaar verlenging, maar dat is niet geldig in het buitenland. Met name ouderen in Zeeuws-Vlaanderen hebben daar last van.

Motie

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag ook al een oproep gedaan aan de minister om met een oplossing te komen. Een meerderheid steunde de motie hiertoe van CDA-Kamerlid Wytske Postma.

De minister heeft eerder al gezegd dat zij daar op dit moment geen mogelijkheden voor ziet. Ze wil alleen een uitzondering maken voor mensen die in het buitenland werken en de auto nodig hebben voor woon-werk-verkeer.

Uitzonderingsregeling verruimen

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten vragen de minister om de uitzonderingsregeling te verruimen naar alle 75-plussers in Zeeuws-Vlaanderen met een verlopen rijbewijs. Tijdens dat jaar waarin ze mogen doorrijden met een verlopen rijbewijs, zouden ze toestemming moeten krijgen om ook door België te rijden, vinden de drie gemeentebesturen.

Ze schrijven verder in de brief dat Zeeuws-Vlaanderen een unieke positie heeft omdat de inwoners óf door België moeten rijden, óf tol moeten betalen voor de Westerscheldetunnel. Daarom zou bij de voorgestelde vrijstelling voor België voor Zeeuws-Vlaamse 75-plussers geen sprake zijn van precedentwerking voor de rest van het land, betogen ze.

Coulanceregeling

Er zijn al meer dan een jaar lange wachttijden bij het CBR, met name bij de beoordeling van mensen die wegens leeftijd of ziekte periodiek een medische herkeuring moeten ondergaan. Sinds december is een coulanceregeling van kracht voor ouderen die er zelf wel op tijd bij waren, maar door alle problemen bij het CBR niet tijdig geholpen worden. Hun rijbewijs wordt automatisch met een jaar verlengd, maar dat automatisch verlengde rijbewijs is alleen geldig in Nederland.

