Bernard Wientjes onderhandelt tussen Zeeland en Den Haag over compensatie marinierskazerne

De commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, Minister Raymond Knops (BZK) en speciaal adviseur Bernard Wientjes staan de pers te woord (foto: ANP)

Wientjes was al eens eerder adviseur voor het Zeeuwse provinciebestuur. In 2017 verdiepte hij zich voor het project 'Standplaats Zeeland' van Planbureau ZB in de Zeeuwse economie. Stap één was volgens Wientjes om te stoppen met ons te presenteren in Den Haag alsof we zielig zijn. "Vroeger was dat productief. Als je zielig was, kreeg je geld van het Rijk. Dat werkt nu niet meer", zei hij toen.

"Ik ga onder andere kijken naar een concreet pakket aan maatregelen waarmee de economische structuur in Zeeland en Vlissingen kan worden versterkt", zegt Wientjes nu bekend is dat hij weer als adviseur aan de slag gaat. "Ik ben gemotiveerd om aan de slag te gaan en verwacht nog voor de zomer met mijn advies te komen."

"Het is een uitdagende, maar ook wel eervolle benoeming", zei Wientjes net na zijn benoeming. Hij wil nog niet ingaan om geldbedragen. "M'n inzet is uiteraard dat het een succes wordt. Ik had geen ja gezegd tegen de vraag als ik niet het gevoel heb dat we samen -Zeeland, het Rijk en ik- eruit kunnen komen. Wientjes zegt het 'buitengewoon belangrijk' te vinden dat de regio sterker wordt. "De Randstad is wel erg overwegend."

Wie is Bernard Wientjes? Bernard Wientjes heeft geen directe banden met Zeeland maar heeft zich wel ontpopt als bestuurder. Door het vroegtijdig overlijden van zijn vader nam hij op 26-jarige leeftijd de leiding van het familiebedrijf over. Hij breidde deze onderneming uit tot een groep van ondernemingen met een sterke positie op de markt van kunststofproducten. Van mei 2005 tot juli 2014 was Wientjes voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en werd daardoor vice-voorzitter van de Sociaal Economische Raad. In april 2013 was Wientjes als voorzitter van VNO-NCW medeondertekenaar van het Sociaal Akkoord, waarin de banenafspraak werd gemaakt: extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als VNO-NCW-voorzitter werd Wientjes in 2010, 2011 en 2012 ook uitgeroepen als meest invloedrijke Nederlander door de Volkskrant. 'De werkgevers wisten in dit turbulente verkiezingsjaar de opmars van de SP effectief te bestrijden en overtuigden PvdA en VVD ervan het bedrijfsleven in de economische crisis buiten schot te laten.' Sinds 2014 is Bernard Wientjes als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Commissaris van de Koning Han Polman blijft ondertussen nog steeds vasthouden aan de marinierskazerne. "Vooropgesteld, wij hebben een contract met het Rijk over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat contract moet het kabinet wat ons betreft nakomen."

Maar, zegt Polman, als het voorgenomen besluit definitief wordt, is een ruimhartige compensatie vanzelfsprekend, maar moet het kabinet ook werken aan herstel van vertrouwen. Polman wenst Wientjes 'veel wijsheid en succes toe' en hoopt hem snel in Zeeland te zien.

Wensenlijstje van Zeeland Zeeland had vooraf aan het gesprek van afgelopen middag al een wensenlijstje opgesteld. De provincie wil een vergoeding van 50 miljoen euro, plus een structurele versterking van de economie en dat de geleden imagoschade wordt goedgemaakt.

'We zijn er nog lang niet'

"We zijn er nog lang niet," erkent minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops, "maar we zetten vandaag een eerste stap in de goede richting van een gepaste en zorgvuldig tot stand gekomen compensatie voor Zeeland. Daarbij draait het niet alleen om geld, maar ook om de mensen in de regio, en de kansen voor de toekomst."