Polman vindt het ook belangrijk dat Wientjes op pad gaat met de goede opdracht. "Kosten vergoeden, de structurele effecten van de komst van de kazerne oppakken en ook versterking van het vestigingsklimaat. Het is nu zorgen dat het gebeurt zoals de verwachtingen zijn geschapen.

Goede onderhandelaar

Wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen is ook blij met de aanstelling van Wientjes. "Hij heeft een mooie staat van dienst, en staat bekend als een hele goede onderhandelaar. Dus ik heb daar vertrouwen in", zegt hij. "Ik denk dat Wientjes goed in staat is om de belangen van beide partijen te dienen."

Zeeuwse bestuurders blij met Bernard Wientjes als speciale adviseur (foto: ANP)

Gedeputeerde Dick van der Velde heeft ook vertrouwen in Wientjes. "Ik ben blij dat er iemand gekozen is waar we allemaal het vertrouwen in hebben dat hij de klus kan klaren", zegt hij. "Wientjes kan deuren openen in Den Haag en in Zeeland is er geen weerstand tegen hem. Het is iemand die ervaring heeft met economische structuren en sociaal-economische structuren. Ik denk dat het goed is dat we te maken hebben met iemand die verstand heeft van dat soort trajecten."

Reacties van Zeeuwse bestuurders op de aanstelling van Wientjes.

