'Vrouwen zijn niet geschikt voor het regeerambt'

Lilian Janse reageert achteraf op de documentaire: 'Er is gefilmd zoals ik ben'

Vanaf de oprichting van de SGP in 1918 was het voor vrouwen onmogelijk zich voor de partij verkiesbaar te stellen. Na jarenlange procedures besloot de Hoge Raad in 2010 dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. In 2013 paste de partij haar vrouwenstandpunt aan.

Haatmails en steunbetuigingen

Lilian Janse - die altijd had aangegeven het eens te zijn met de punten van het SGP-programma, behalve met artikel 10 waarin stond dat vrouwen niet geschikt zouden zijn voor het regeerambt - besloot een poging te wagen. Toch zat nog niet iedereen binnen de partij te wachten op een vrouw. Haar mailbox stroomde vol met haatmails, maar ook met steunbetuigingen.

Uiteindelijk werd ze de eerste vrouw ooit die door de SGP werd geaccepteerd als kandidaat in een verkiezing én gekozen werd als fractievoorzitter. Op dit moment zijn er twee vrouwelijke fractievoorzitters van de SGP: Janse in de gemeente Vlissingen en Paula Schot in Amsterdam

Lilian Janse legt de eed af bij haar installatie als raadslid (foto: Omroep Zeeland)

Terugblikkend zegt Lilian Janse: "Ik vond dat de SGP altijd op een bepaalde manier in beeld werd gebracht. Denk aan sigaarrokende mannen in zwarte pakken. Ik ben een heel ander type. Ik wilde het karikatuur weghalen want bij de SGP zitten veel vrolijke mensen die niet saai en streng zijn. Dat beeld heb ik volgens mij kunnen kantelen."

Jezelf zijn

Hele dagen met een cameraploeg op stap kan resulteren in een toneelstukje. Dat gebeurde niet bij Lilian. "Ik wilde mezelf zijn. Zoals ik in de docu te zien ben, zo ben ik ook in het dagelijkse leven. Dat zei de toenmalige burgemeester Letty Demmers ook tegen me."

Luister hier naar het hele gesprek met Lilian Janse waarin ze terugblikt op de documentaire:

Lilian Janse: Ik verveel me nooit in de politiek