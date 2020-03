Eerste coronabesmetting in Zeeland: vrouw in thuisisolatie

Laboratorium in een ziekenhuis (foto: Pixabay)

De GGD Zeeland onderzoekt met wie de vrouw de afgelopen tijd contact heeft gehad. Die mensen zullen door de gezondheidsdienst benaderd worden. "Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Zeeland verder kan verspreiden", aldus de GGD.

Burgemeester Gerard Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland zegt het heel vervelend te vinden wat de vrouw en haar familie op dit moment meemaken. "Ik heb vernomen dat mevrouw goed heeft gehandeld op advies van RIVM en GGD. Ik heb het volste vertrouwen in de aanpak van de verschillende betrokken partijen. De gemeente heeft nauw contact met de GGD, evenals met de Veiligheidsregio Zeeland."

De overheid heeft sinds vrijdag 28 februari een landelijk informatienummer opgezet voor mensen met vragen over het coronavirus: 0800-1351. De laatste informatie over het coronavirus is ook te vinden op de website van het RIVM.

Het Adrz en ZorgSaam zeiden eerder al klaar te zijn voor een eventuele uitbraak van het virus. "Als het zover komt, zijn we zo goed mogelijk voorbereid", zei deskundige infectiepreventie Machteld Ducrot van het Adrz.

Beide ziekenhuizen beschikken over isolatiekamers voor mensen die zo ziek zijn dat ze niet meer thuis kunnen blijven. In het Adrz in Goes zijn dat er twintig, ZorgSaam in Terneuzen heeft er negen. Zo'n kamer wordt in het ziekenhuis ook gebruikt voor mensen met griep of de MRSA-bacterie.

Mensen die denken besmet te zijn geraakt met het coronavirus, worden geadviseerd de huisarts te bellen. Gevraagd wordt om niet langs te gaan bij de huisarts, omdat je dan anderen kunt besmetten.

De huisarts schat op afstand in hoe ernstig de klachten zijn. Alleen verkouden zijn is niet genoeg, zegt arts infectieziekten Hetty Koppenaal bij de GGD Zeeland. "Je moet het ook benauwd hebben of koortsklachten hebben." Als een huisarts besmetting vermoedt, moet je in thuisisolatie en komt er iemand van de GGD Zeeland langs om een monster af te nemen.

Donderdag 27 februari werd de eerste Nederlandse besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het ging toen om een man van 56 jaar uit Loon op Zand, die vermoedelijk besmet is geraakt na een bezoek aan de regio Lombardije. Inmiddels is het aantal besmette Nederlands gestegen tot zeker 129, meldt het RIVM.

Wereldwijd ligt het aantal besmettingen op meer dan 100.000. Minstens de helft van deze patiënten is hersteld, zeker 3.400 mensen zijn overleden. In het ziekenhuis in Rotterdam overleed vrijdag een 86-jarige man aan de gevolgen van het virus.

