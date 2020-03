Burgemeester: 'Scharendijke kan gewoon boodschappen doen'

Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

"Mensen moeten gewoon boodschappen doen en verder leven", zegt Rabelink. "Het gaat op dit moment om één casus en er is absoluut geen reden voor paniek."

Rabelink is gisteravond geïnformeerd door de GGD over de coronabesmetting in Scharendijke. "Je schrikt natuurlijk, maar verder is het afwachten. Ik heb alle vertrouwen in de GGD en het traject dat is ingezet. Het is nu een kwestie van goed monitoren."

Burgemeester Rabelink over de coronabesmetting in zijn gemeente

De besmette vrouw zit thuis in Scharendijke in isolatie. De GGD Zeeland brengt momenteel haar contacten in kaart. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt eventueel verder onderzoek gedaan. Het is het eerste geval van corona in Zeeland.