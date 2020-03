Van de Ven tweede in eerste manche bij GP van Valkenswaard

Van de Ven rijdt naar tweede plek in eerste manche in Valkenswaard (foto: Corrado Francke)

Van de Ven was in het begin van de wedstrijd in gevecht met Fontanesi en Papenmeier. De Italiaanse had voortdurend het initiatief en bleef de gehele manche aan de leiding. In de strijd om de tweede plek was het stuivertje wisselen tussen Van de Ven en Papenmeier. Laatstgenoemde plaatste in de vijfde ronde een geslaagde aanval en passeerde Van de Ven. Die was echter niet van slag en een ronde later was ze de Duitse te slim af. Het verschil met Fontanesi was ondertussen teruggelopen tot een kleine twee seconden. In de laatste ronde kwam Van de Ven nog dichtbij de overwinning, maar Fontanesi hield een kleine seconde over aan de finish. De Vlissingse hield Papenmeier wel ruim voor zich en pakte en passant nog de snelste ronde.

Morgen volgt de tweede manche in Valkenswaard en dan zal het ook duidelijk worden wie de wedstrijd in Valkenswaard op haar naam mag schrijven.