Brandweer rukt minder uit, vooral door minder loze meldingen

Vooral in Middelburg is het gelukt om het aantal loze meldingen terug te dringen. "Wij maken nog het onderscheid tussen onechte of onnodige meldingen en ongewenste meldingen", zegt Remco Duerinck namens de Veiligheidsregio Zeeland. "Dat kan komen door een installatiefout van een melder of het gedrag en gebruik van een melder."

Het gaat dan vaak over automatische brandalarmsystemen. "We hebben het dan over melders die bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of bij een bedrijf in een systeem zitten dat is aangesloten op onze meldkamer", vervolgt Duerinck. "En zo'n melding wordt dan doorgeschakeld naar onze brandweereenheden die dan vaak onnodig op pad gaan."

Totaal aantal uitrukken brandweer Zeeland

Gemeenten 2019 2018 2017 2016 Borsele 102 102 72 111 Goes 152 177 169 202 Hulst 78 100 72 79 Kapelle 40 46 57 35 Middelburg 116 155 159 207 Noord-Beveland 25 29 41 29 Reimerswaal 79 106 89 90 Schouwen-Duiveland 140 127 107 100 Sluis 149 126 125 98 Terneuzen 198 207 212 221 Tholen 72 74 68 79 Veere 111 133 138 155 Vlissingen 170 198 192 200

Dat het in Middelburg is gelukt om het aantal uitrukken terug te brengen komt omdat de VRZ samen met de instellingen en bedrijven gekeken heeft naar de oorzaak van de loze meldingen, zegt Duerinck. "Het kwam voor dat een bedrijf voor een groot deel van de meldingen zorgde. Daar zijn we mee in gesprek gegaan. We kijken dan in een goed gesprek naar de redenen van de meldingen en of ze echt nodig zijn. In het slechtste geval kunnen we dan zelfs een boete opleggen."