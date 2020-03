Boekenweek begonnen: rebellen en dwarsdenkers

Alain Clark bij de aftrap van de Boekenweek in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De 85e Boekenweek staat dit jaar in het teken van rebellen en dwarsdenkers. Er zijn tal van activiteiten, lezingen, interviews en optredens. Zo gaf singer-songwriter Alain Clark zaterdagmiddag in de Drvkkery in Middelburg een kort optreden.

Bij boekhandel 't Spui in Vlissingen was een boekpresentatie van het boek Jacobus Bellamy alias Zelandus van Loe Schout. Hij schreef over de Vlissingse dichter en activist Jacobus Bellamy (1757- 1786) die rebels en een dwarsdenker was.

Geert in de Geerteskerk

Morgen komt schrijver Geert Mak naar de ... Geerteskerk in Kloetinge. Mak wordt geïnterviewd door Karin van As over zijn boek Grote Verwachtingen. Komende woensdag is er in boekhandel het Paard van Troje in Goes een 'meet and greet' met schrijver Özcan Akyol die het boekenweekessay Generaal zonder leger heeft geschreven. In de andere Goese boekhandel De Koperen Tuin is zondag 15 maart een lezing van Frank Kraken en Hannelore over het boek Hannelore, meisje uit de sekte.

De boekenweek duurt tot en met 15 maart.