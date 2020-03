GOES komt slechte start niet te boven en verliest laatste duel onder Eikenhout

GOES begon erg slecht aan het duel met VVSB dat kans na kans kreeg. In de dertiende minuut sloeg het voor het eerst echt toe. Bert Steltenpool schoot een rebound achter Brian Meulmeester. Twee minuten later verdubbelde Danny Bakker de score door een aanval af te ronden waar balverlies van rechtsback Jelle Klap aan vooraf ging.

Pas na de onderbreking kon GOES wat terug doen. Via Hiep Nguyen werd het 1-2. De middenvelder schoot van een meter of 25 de bal achter VVSB-doelman Ruben Valk. Vlak voor tijd had clubtopscorer Steve Schalkwijk de gelijkmaker nog op zijn schoen maar de aanvaller schoot de bal voorlangs en zo eindigde het duel in 1-2.

Hoewel GOES de laatste maanden goede zaken deed op de ranglijst en het zelfs steeg naar het linkerrijtje moet het nu toch weer gaan oppassen voor de nacompetitie. De voorsprong op plek veertien, die aan het eind van het seizoen nacompetitie tot gevolg heeft, is slechts vier punten.

Daan Eikenhout zat vandaag voor het laatst op de bank (foto: René van der Vliet)

Laatste duel Eikenhout

De wedstrijd betekende het laatste duel van interim-trainer Daan Eikenhout, die de leiding bij GOES begin november overnam van de ontslagen Ruud Pennings. Eikenhout zat dertien duels op de bank en zag zijn ploeg zeven keer winnen, drie keer gelijk spelen en drie keer verliezen. Onder Eikenhout verliet GOES de degradatiezone in de Derde Divisie en steeg het naar de middenmoot.

Volgende week tegen FC Lisse zit Michel Leonhart uit Axel als trainer op de bank. Hij heeft wel de juiste trainerspapieren die Eikenhout mist om trainer te mogen zijn van GOES.

Scoreverloop

0-1 Bert Steltenpool (13)

0-2 Danny Bakker (15)

1-2 Hiep Nguyen (63)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap (Jesse Bank/46), Jarreau Manuhuwa, Ralph de Kok, Jop Dekker (Ruben Besuijen/83), Ruben Hollemans, Tim de Winter, Mart de Kroo (Sylvio Hage/73), Hiep Nguyen, Daniël Wissel, Steve Schalkwijk