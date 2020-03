Kloetinge loopt averij op in titelstrijd door hattrick van Vrolijk

Kloetinge-trainer Marcel Lourens ziet zijn ploeg met 3-0 verliezen (foto: Omroep Zeeland)

Al in de warming-up moest Kloetinge een tegenvaller incasseren. Mitchell Braafhart, die net terugkeerde van een blessure, moest noodgedwongen afhaken en zijn plaats onder de lat werd ingenomen door Dylan de Kam. Kloetinge begon matig want na ruim tien minuten spelen was het Nieuw-Lekkerland dat op voorsprong kwam. Harold Vrolijk profiteerde van een verkeerde terugspeelbal van Marijn Wijkhuijs en maakte de 1-0 voor zijn ploeg. Kloetinge had in het restant van de eerste helft wel een veldoverwicht, maar dat leidde niet tot grote kansen. Daardoor kwam de thuisploeg niet meer in de problemen tot de rust.

Vrolijk doet Kloetinge pijn

De ploeg van Marcel Lourens ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. Het was echter Nieuw-Lekkerland dat wist te scoren. Opnieuw profiteerde Vrolijk van defensief geklungel bij Kloetinge. Nu ging Jeroen de Jonge in de fout waardoor de Bevelanders tegen een serieuze achterstand aankeken. En een paar minuten later viel helemaal de beslissing. Vrolijk wist zijn derde van de middag te maken en dompelde Kloetinge in rouw. In de slotminuten kwam Kloetinge niet meer tot grote kansen en moest het een dure nederlaag slikken tegen de concurrent.

Door de nederlaag van Kloetinge is het verschil met nummer drie Nieuw-Lekkerland geslonken tot vijf punten. LRC staat nog tussen de twee ploegen in en volgt op twee punten van Kloetinge.

Scoreverloop

1-0 Harold Vrolijk (11)

2-0 Harold Vrolijk (71)

3-0 Harold Vrolijk (75)

Opstelling

Dylan de Kam, Klaas van Hecke, Lionel Fitsch, Jeroen de Jonge, Marijn Wijkhuijs, Valentijn van Keulen (Luuk van Vossen/77), Roy Mulder, Thijs van den Dries, Daan Esser (Huib van Hecke/62), Xander van der Poel (Timo Jansen/62), Jeremy Hubregtse