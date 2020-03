Tim van den Broeke snelt naar winst in Massaloop (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

Bij de mannen was Van den Broeke de snelste atleet over een afstand van vijftien kilometer. Van den Bleeken zat daar niet ver achter, maar moest toch het onderspit delven. In de strijd om de laatste podiumplek was Peter Biewenga uit Middelburg nipt Tim Pleijte uit Vlissingen te snel af.

Massaloop

Afstand: 15 kilometer Woonplaats Tijd 1. Tim van den Broeke Vlissingen 54.39' 2. Nick van den Bleeken Hoogerheide 54.52' 3. Peter Biewenga Middelburg 56.05'

Dames

Bij de vrouwen wist Carolien van de Kreeke naar de zege te lopen. Ze was veruit de snelste dame in Oostkapelle want haar eerste achtervolgster kwam tien minuten later binnen. Annet van de Kreke was in de strijd om de tweede plaats net iets te sterk voor Petra Bruijs.

Massaloop