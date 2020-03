De landwinkels probeerden met de actie een signaal af te geven. Volgens de winkels is het bedrag dat de supermarkten aan boeren betalen voor hun producten te laag. Zij probeerden de prei tegen een in hun ogen eerlijke prijs aan de man te brengen. Voor een euro konden mensen een kilo prei kopen.

Uitverkocht

En dat deden hun klanten massaal. Bij een landwinkel in Nieuwerkerk was een nieuwe lading nog niet binnen of hij was alweer uitverkocht. Een vrouw die rond 10.30 uur in de winkel aankwam had geluk dat ze nog twee preien kon bemachtigen. "Ik dacht dat ik vroeg was, maar blijkbaar is iedereen nog vroeger dan ik", zei de verraste klant.

'Te dure' prei niet aan te slepen op Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag werd er dus een kilo of duizend aan prei verkocht. Een resultaat waar initiatiefnemer Remko Flikweert erg blij mee is. Maar op het land van de boer ligt nog ongeveer tienduizend kilo die de boer niet kwijt kan. Toch wil Flikweert zijn actie niet een druppel op een gloeiende plaat noemen. "Ik vind iedere kilo die alsnog weggaat en niet ondergeploegd wordt mooi meegenomen", aldus Flikweert.

De meeste klanten kochten een of twee kilo prei, maar er waren ook mensen die tien kilo of meer tegelijk afnamen. Zoals Martin, die in een keer tien kilo kocht om te verdelen: "Voor m'n ouders, voor m'n schoonouders en voor mezelf. Een beetje uitdelen." Over de vraag wat er de komende tijd op voor hem op het menu staat, hoeft Martin niet lang na te denken: "Prei."

De prei van de boer uit Sirjansland is komende week en volgend weekend ook nog te koop in de Schouwse landwinkels.

