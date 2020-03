Van de Ven rijdt naar derde plaats overall in Valkenswaard

Van de Ven lag zondag na de start op de vijfde positie, maar werkte zich al snel op naar plaats drie en na zes rondes lag ze zelfs op de tweede plaats. Een val wierp haar vervolgens terug naar de derde plaats. In een spannende slotronde wist ze Courney Duncan nog te passeren, maar in de laatste bocht was de huidig wereldkampioene Van de Ven te slim af en pakte ze de tweede plek terug. Van de Ven moest daardoor genoegen nemen met plek drie.

Twee keer podium

Van de Ven was samen met winnares Papenmeier de enige crosser die op beide dagen in Valkenswaard het podium wist te halen. Toch leverde het haar niet meer op dan een derde plaats overall. Papenmeier won door een derde en een eerste plaats de totaaluitslag. De Italiaanse Kiara Fontanesi, die zaterdag won maar vandaag het podium niet haalde, hield Van de Ven in het klassement net achter zich.

GP Valkenswaard

totaaluitslag WK-wedstrijd 1. Larissa Papenmeier Duitsland 45 punten 2. Kiara Fontanesi Italië 43 punten 3. Nancy van de Ven Nederland 42 punten 4. Courtney Duncan Nieuw-Zeeland 40 punten 5. Shana van der Vlist Nederland 31 punten

Tegenvallende start

Voor Van de Ven (22), die nog altijd droomt van de WK-titel, is de start van het seizoen tegenvallend. Vorige week eindigde de Vlissingse in Matterley Basin in Engeland als vierde en daar komt nu dus een derde plaats in Valkenswaard bij.



Later zijn hier beelden te bekijken van de tweede dag van de GP in Valkenswaard.