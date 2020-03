Rector Pieter Zeeman: Geen besmettingsgevaar geweest op school

Protocol voor thuisisolatie van een coronapatiënt (foto: ANP)

Van der Gaag schrijft in de brief, die in nauw overleg met de GGD tot stand gekomen is, dat de leerling zelf niet besmettelijk is geweest. "Er was dus geen kans op verspreiding via onze leerling." En omdat de moeder in haar besmettelijke periode niet op school geweest is of in contact geweest is met personeel of leerlingen van de school, was er dus "geen kans op verspreiding via deze moeder". De rector noemt het "een vervelende situatie in de eerste plaats voor dit gezin."

Leerling blijft twee weken thuis

Om elk risico uit te sluiten, blijft de leerling wel veertien dagen thuis. "De incubatietijd van het virus is dan verstreken. Als onze leerling in die periode niet ziek geworden is van het virus, zal dat ook niet meer gebeuren. De leerling kan dan zonder problemen het onderwijs op Pieter Zeeman weer volgen", aldus Van der Gaag.

De rector benadrukt dat er geen zorgen zijn over besmetting of mogelijke besmetting op Pieter Zeeman. Andere maatregelen dan de geadviseerde hygiënemaatregelen (handen regelmatig goed wassen met zeep, in de elleboog hoesten en niezen en papieren zakdoekjes gebruiken) zijn volgens hem dan ook niet nodig.

Eerste besmetting in Zeeland

Vrijdagavond werd voor het eerst een besmetting met het coronavirus vastgesteld in Zeeland. Het gaat om een vrouw uit Scharendijke die in Noord-Italië op vakantie is geweest. De GGD onderzoekt met wie de vrouw in contact is geweest en adviseert deze mensen om hun gezondheid goed in de gaten te houden en ziekteverschijnselen direct te melden. Dit moet de kans op verspreiding van het virus verkleinen.

Maar ondanks de maatregelen denkt Babette Rump, arts Infectieziektenbestrijding van de GGD Zeeland dat er in Zeeland ook meer besmettingen gaan krijgen. "Het is een kwestie van tijd. En dat is ook niet vervelend, we willen vooral de epidemie vertragen."

Op welke manier is dit te vertragen?

"De GGD's proberen de mensen die besmettelijk zijn te isoleren. Of mensen in quarantaine te plaatsen. Maar mensen kunnen ook zelf dingen doen zodat het de zorgcapaciteit niet overstijgt.

De vrouw uit Scharendijke die besmet is zit in thuisisolatie. Wat houdt dat in?

"Dat is een nieuw fenomeen voor Nederland. Het wil zeggen dat ze zo min mogelijk contact heeft met andere mensen. Op die manier wordt het virus niet verder verspreid."

Maar ze heeft natuurlijk wel de afgelopen periode contacten gehad...

"Vanaf het moment dat bekend werd dat ze was besmet hebben we in kaart gebracht met wie ze allemaal contact heeft gehad. Die mensen hebben we opgespoord en instructies gegeven."

Welke instructies zijn dat?

"De mensen die bij haar in huis wonen lopen het risico om de komende dagen besmet te raken. Het klinkt heel groot, maar het verzoek is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar als ze niet ziek zijn kunnen ze gewoon naar buiten."

Om hoeveel mensen in de kring rond deze vrouw gaat het?

"Daar doe ik geen uitspraken over"

U moet als GGD telkens schakelen, want een eventueel nieuw geval heeft weer hele andere omstandigheden.

"Dat klopt. Onze artsen en verpleegkundigen werken hard om alles goed in beeld te brengen. Om te zorgen dat de epidemie zich rustig en ingedamd ontwikkelt."

