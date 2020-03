BC Vlissingen slaat toe in spannende topper tegen EBBC

In Sporthal Baskensburg had BC Vlissingen een stroeve start tegen het fysiek sterke EBBC en liep in de eerste helft achter de feiten aan. Na het eerste kwart bleef de achterstand beperkt tot vijf punten (18-23). In het tweede kwart kwam coach Benjamin Steenbeek zelf in het veld. De Vlissingers kropen wat dichterbij, vooral door topscorer Thijs Beumer, die voor rust elf punten scoorde. Beide ploegen gingen de rust in met een stand van 35-37.

Sterke slotfase

In de tweede helft bleef de achterstand van BC Vlissingen eerst steken op een verschil van twee punten (49-51), maar in het laatste kwart kon de thuisploeg het tij keren met een driepunter van Steenbeek. Beumer zette de thuisploeg voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong (57-56) waarna de meelevende supporters een spannende slotfase te zien kregen. EBBC miste in deze fase een aantal vrije worpen op rij. BC Vlissingen kon de voorsprong vasthouden en uitbouwen naar een verschil van 6 punten. De bezoekers kwamen daarna nog iets dichterbij, maar de eindstand was 78-74. Thijs Beumer was de topscorer met 25 punten namens BC Vlissingen.

Er zijn voor BC Vlissingen nog vijf wedstrijden te spelen in de tweede divisie. Bij vijf overwinningen is de club kampioen.