Straks krijgt iedereen nieuwe afvalcontainers gemaakt van gerecycled plastic

"Bij een landelijk project van vijf jaar geleden werd er gezocht naar een oplossing hoe we het ingezamelde plastic konden hergebruiken. Bermpaaltjes of bankjes waren op den duur een beetje standaard, dus we wilden er gebruiksgoederen van maken. Toen kwam ik met het idee van de circulaire containers", vertelt Paul Marinissen, directeur van ZRD.

100.000 containers

Het was een moeizaam proces, want de makers van de containers in het buitenland werkten tegen. "Ze dachten dat de kwaliteit achteruit zou gaan en voorspelden dat het veel duurder zou worden. We hebben uiteindelijk toch volgehouden en de krachten gebundeld met de overheid. En nu blijken alle containerleveranciers toch die circulaire afvalcontainers te kunnen leveren", zegt Marinissen.

Ook bestand tegen de Zeeuwse wind

In de praktijk blijkt dat de aannames van de buitenlandse containerleveranciers niet klopte. De stevigheid van de containers is getest met vuilniswagens en ze hebben een tijd in de vriescel gestaan waar nachtvorst werd nagebootst. "Dat hebben ze prima doorstaan. Daarnaast is de wielaandrijving zwaarder gemaakt zodat ze ook met de Zeeuwse wind niet omvallen. En zijn ze een stuk goedkoper", vertelt Marinissen.

Zo ziet de circulaire container met kleurclip eruit (foto: Omroep Zeeland)

De containers zijn allemaal grijs omdat het volgens Marinissen moeilijk is om kleuren te maken van gerecycled plastic. Daarom worden de deksels voorzien van gekleurde clips die aangeven welk afval erin moet. "Die clips zetten wij erop en kunnen er daarna niet meer af", aldus Marinissen. Zodra de ZRD een melding binnenkrijgt van een kapotte container, wordt die vervangen door een circulaire container uit de voorraad.

De verwachting is dat de gemeente Tholen in april de eerste containers krijgt voor oud-papier. Daar zit een blauwe clip op. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle oude containers in Zeeland worden vervangen voor deze circulaire containers.