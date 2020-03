Een stuk of 35 vrouwen en een handjevol mannen kwam naar de kerk van de Doopsgezinde Gemeente in Middelburg. Er werd gezongen, er werden gedichten voorgelezen en verhalen verteld.

Brood en rozen

In een grote lege vaas, omringd door brood, werden rozen gezet. Het was een verwijzing naar het lied Bread and Roses; een strijdlied voor vrouwen. Brood staat voor goede arbeidsomstandigheden. Een carrière, een huis en een auto bijvoorbeeld. Rozen staan voor goed leven; tijd voor jezelf, muziek, kunst, lezen, liefde.

Brood en rozen bij Vrouwenviering in de kerk (foto: Omroep Zeeland)

Dominee Leuny de Kam: "Het is een lied uit 1908, toen vrouwen voor het eerst voor hun rechten op kwamen. Het lied is decennialang doorgegaan als strijdlied van vrouwen. Nu kun je zeggen: 'het is 2020, waar heb je het over?' Maar ik heb tijdens de viering ook verteld dat maar de helft van de vrouwen financieel afhankelijk is en dat ze anderhalf keer meer zorgtaken hebben. Dat zijn maar een paar voorbeelden. Er is nog zoveel nodig. Vooral een gevoel van verbondenheid tussen vrouwen. Ik denk dat we tegenwoordig heel concurrerend zijn. Dan kan zo'n viering als vandaag voor verbinding zorgen."

'Het raakte me'

De reacties op de vrouwenviering waren positief. "Prachtig!", vertelt een kerkganger. "Mooie teksten over vrouwen. En het is ook mooi dat er mannen waren. Het gaat niet om vrouwen, het gaat om solidariteit." Twee dames bleven na de viering nog even napraten in de kerkbanken. "Ik vond het een hele mooie harmonie van woord, lied en verhaal", zegt de een. Dat beaamde de ander. "Het heeft indruk gemaakt." En op de vraag of ze het een kerkdienst vond, zegt ze: "Nee, helemaal niet. Het was heel respectvol en dat raakte me".