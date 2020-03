Inwoner Bergen op Zoom besmet met coronavirus

Een medewerker van het medisch laboratorium in Roosendaal (foto: ANP)

De besmette persoon uit Bergen op Zoom zit in thuisisolatie. De GGD onderzoekt met welke mensen hij of zij contact heeft gehad. Waar de besmetting is opgelopen is (nog) niet bekend.

In Noord-Brabant geldt een verscherpt advies: mensen die verkouden zijn, moeten hoesten of koorts hebben worden geadviseerd thuis te blijven.

In Nederland zijn in totaal 265 mensen besmet met het coronavirus. Een daarvan is een vrouw uit Scharendijke. Volgens een overzichtskaartje van het RIVM zouden er twee besmettingen zijn op Schouwen-Duiveland, maar dat is volgens de GGD Zeeland fout.

Zondag zijn twee mensen overleden aan het virus. Het gaat om een 86-jarige man die opgenomen was in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden en een 82-jarige man uit het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard/Geleen. Vrijdag overleed een man in Rotterdam aan het virus.

