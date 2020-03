Jan Paul van Hecke scoort voor ruim winnend NAC Breda

Jan Paul van Hecke viert zijn doelpunt met de supporters van NAC (foto: Orange Pictures)

Na dertien minuten mocht van Hecke al aanleggen voor NAC Breda. Eerder scoorde hij al een penalty tegen Almere City en ook deze keer was het raak. Yassine Azzagari uit Goes kreeg ook nog speelminuten. Hij kwam in de 85ste minuut nog in het veld voor Pele van Anholt. Door deze zege stijgt NAC naar de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Boere trefzeker in Duitsland

In de Duitse 3.Bundesliga was Tom Boere uit Terneuzen erg belangrijk voor zijn club Uerdingen. Met een goal en een assist had hij een groot aandeel in de 4-2-thuisoverwinning tegen Zwickau. Boere staat met Uerdingen op de tiende plaats in de 3.Bundesliga, alleen heeft het maar 8 punten achterstand op nummer 1 Duisburg.