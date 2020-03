Goedemorgen! Corona, afval en brug

Dan weer terug naar het heden. Afgelopen weekend werd voor het eerst in Zeeland een besmetting met het coronavirus geconstateerd. Een vrouw uit Scharendijke heeft het virus. Haar dochter zit op de Pieter Zeemanschool in Zierikzee en om eventuele onrust weg te nemen heeft de rector een brief aan leerlingen, ouders en verzorgers geschreven. Volgens rector Pieter van der Gaag is er geen besmettingsgevaar op school geweest om elk risico uit te sluiten, blijft de leerling wel veertien dagen thuis.

Protocol voor thuisisolatie van een coronapatiƫnt (foto: ANP)

De Zeeuwse Reinigingsdienst heeft 100.000 nieuwe afvalcontainers besteld. Deze zijn gemaakt van huishoudelijk plastic afval en de oude gekleurde afvalcontainers. Uiteindelijk zullen alle containers worden vervangen. Het was een moeizaam proces, want de makers van de containers in het buitenland werkten tegen.

De containers krijgen een kleurtje voor de verschillende soorten afval (foto: Omroep Zeeland)

De verwachting is dat de gemeente Tholen in april de eerste containers krijgt voor oud-papier. Daar zit een blauwe clip op. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle oude containers in Zeeland worden vervangen voor deze circulaire containers.

Draaibrug Sas van Gent-archief (foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt)

Opgelet! Rijkswaterstaat voert vandaag werkzaamheden uit aan de draaibrug bij Sas van Gent. De brug is gestremd voor het wegverkeer. De werkzaamheden beginnen vanmorgen om 9:00 uur. Het verkeer wordt omgeleid. De brug wordt omgebouwd zodat ze op afstand bediend kunnen worden.

Kater in de zon in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Het weer:

Vandaag zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken waar een paar korte buien uit kunnen vallen vallen. De maximumtemperatuur ligt rond de tien graden.