Tweede coronageval in Zeeland: medewerker van het Adrz besmet

Adrz in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De GGD heeft een extern contactonderzoek in gang gezet. Volgens de instantie is de situatie onder controle. Dat betekent dat afspraken op de polikliniek in het ziekenhuis gewoon doorgaan.

Het Adrz wil niet zeggen op welke afdeling de medewerker werkt. Het enige dat bevestigd wordt, is dat zij in Goes in het ziekenhuis werkt. Verder wil het ziekenhuis niet reageren.

Het Adrz heeft wel maatregelen genomen. Aan mensen die een afspraak hebben en uit een risicogebied komen of gezondheidsklachten hebben als verkoudheid, hoesten of koorts wordt gevraagd contact op te nemen met de huisarts voordat ze het ziekenhuis bezoeken. Mensen die gezondheidsklachten hebben als verkoudheid, hoesten of koorts wordt gevraagd het ziekenhuis te mijden.

Extra aandacht voor hygiëne

Daarnaast vraagt het ziekenhuis extra aandacht te hebben voor een goede hygiëne. Overal in het ziekenhuis hangen posters om mensen te wijzen op een goede handhygiëne (handen wassen en desinfecteren) en hoestdiscipline (hoesten in de elleboogplooi, hoesten en niezen met de hand voor de mond en het gebruik maken van papieren zakdoekjes).

Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staat vermeld op de website van het RIVM. Actuele reisinformatie vind je op de website van Nederland wereldwijd.



Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden aan GGD Zeeland via telefoonnummer 0113 249480 of via het landelijk informatienummer 0800-1351.

De besmetting met corona in het Adrz is de tweede besmetting met het virus in Zeeland. Vrijdagavond maakte de GGD bekend dat een vrouw uit Scharendijke besmet is met het virus. Zij was op vakantie geweest in Noord-Italië, een van de risicogebieden waar het virus wijdverspreid is.

Lees ook: