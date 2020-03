Negen jaar cel met tbs geëist in hoger beroep Oostburgse cafémoord

Politie doet onderzoek naar de cafémoord in Oostburg (archief) (foto: HV Zeeland)

Als het aan het OM ligt, krijgen twee neven een celstraf van negen jaar met tbs. Van de rechtbank in Middelburg kreeg het duo eerder een straf van zes jaar cel met tbs. De derde verdachte, een 24-jarige Bressiaander die de groep van en naar het café heeft gebracht die avond, moet van de officier van justitie zes maanden cel krijgen, waarvan zestig dagen voorwaardelijk. Die eis is gelijk aan de straf die hij eerder kreeg van de rechtbank.

Een opmerking van een nu 30-jarige verdachte uit Breskens over de rode toilettas die het slachtoffer de fatale avond bij zich droeg zou de directe aanleiding zijn geweest voor de schietpartij. Hij zou aan het slachtoffer hebben gevraagd of hij zijn tandenborstel bij zich had en in het café bleef slapen. Daar kwam het slachtoffer later op terug en daardoor ontstond de ruzie.

Vechtpartij die eindigde met schoten

Door de ruzie ontstond een vechtpartij voor café De Drie Musketiers. De 30-jarige verdachte zegt dat hij toen door Kassan terug het café in geslagen is. Daar was ook een van de andere verdachten, een nu 23-jarige verdachte uit Zoetermeer, de neef van de 30-jarige Bressiaander. Toen Kassan zich volgens de man uit Zoetermeer tot hem wendde en hem te lijf wilde gaan met een barkruk, trok de Zoetermeerder een pistool en schoot meerdere keren op Kassan. Zijn neef uit Breskens zou hebben geroepen dat hij moest schieten, maar dat werd donderdag tijdens het eerste deel van de rechtszaak door beide verdachten ontkend.

