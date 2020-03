Scholenkoepel: Kinderen van met corona besmette Adrz-medewerker blijven twee weken thuis

Testen op het coronavirus in een medisch laboratorium (foto: ANP)

De komende twee weken worden de twee kinderen wel thuis gehouden. De school blijft gewoon open, zegt Pim van Kampen, lid van het College van Bestuur van de Alberoscholen, de scholenkoepel waar de school van de leerlingen onder valt. Om welke school het precies gaat wordt niet bekend gemaakt.

Vanochtend werd bekend dat een medewerker van het Adrz positief was getest op besmetting met het coronavirus. Deze persoon zit in thuisisolatie. Het is het tweede coronageval in Zeeland. De vrouw werkt in het Adrz in Goes, maar op welke afdeling wil het ziekenhuis niet zeggen.

Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staat vermeld op de website van het RIVM. Actuele reisinformatie vind je op de website van Nederland wereldwijd.



Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden aan GGD Zeeland via telefoonnummer 0113 249480 of via het landelijk informatienummer 0800-1351.

