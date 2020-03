Zeeuwse producten in de schijnwerpers op horecabeurs

Meer dan twintig procent van de 280 aanwezige bedrijven is Zeeuws. De afgelopen jaren is de populariteit van Zeeuwse producten flink toegenomen. Klanten zoeken vaak een duurzaam, lokaal product met een verhaal volgens Karin Witkam van het keurmerk Zeker Zeeuws: "Het zijn tegenwoordig ook niet alleen maar meer restaurants maar ook bijvoorbeeld hotels die producten van Zeker Zeeuws zoeken."

Zeeuwse pasta, kaas, vlees, bier, wijn, oesterwodka, vis, brood, het staat allemaal op de horecabeurs. Producten met een verhaal doen het goed. Het product moet ergens voor staan en het liefst lokaal zijn. En een keurmerk helpt daarbij ook nog volgens Witkam: "Ook vanuit de retail en de supermarkten komt steeds meer vraag naar Zeeuwse producten met een keurmerk."

De Horecabeurs is van start. (foto: Omroep Zeeland)

Een belangrijk onderdeel van de Horecabeurs is ook ieder jaar de kookwedstrijd. Vandaag strijden professionele chefs en leerlingen in de bediening om de Zeeuwse Mossel-trofee. Volgens organisator Michiel Hardy is deze wedstrijd een kweekvijver voor talent: "Vorig jaar won Thomas d'Hooghe namens Pure C. Hij wordt binnenkort de chef van het nieuwe restaurant van Sergio Herman, Le Pristine."

Hardy: "Een paar jaar geleden was er ook een meisje in de bediening die ter plaatse werd aangenomen door Inter Scaldes en er nu ook niet meer weg mag. Het is mooi om die pareltjes hier gevormd te zien worden." In de jury zitten onder meer topchef Jannis Brevet van Inter Scaldes in Kruiningen en Soenil Bahadour van De Lindenhof in Nuenen. De winnaar wordt maandagavond bekend.

Eén ondernemer meldde zich af voor de horecabeurs (foto: Omroep Zeeland)

Het coronavirus speelde vandaag geen grote rol op de horecabeurs. Eén Brabantse ondernemer zei af vanwege het virus.