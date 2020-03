'Handen wassen, geen handen schudden en de bingo zeggen we af'

"Ik denk dat iedereen zich nu wel realiseert dat er ergens iets moet gebeuren nu het zich blijft uitbreiden", zegt directeur Coby Traas van Zorggroep Ter Weel. "Iedereen heeft zijn of haar verantwoordelijkheid daarin om een ander niet te besmetten." De zorggroep had al maatregelen getroffen zoals het informeren van bezoekers, medewerkers en bewoners over dertig seconden handen wassen, proberen geen handen te schudden en te hoesten in de elleboog.

Nu gaan ze dus een stap verder. Mede door het feit dat er in Zeeland al een tweede corona-geval is bijgekomen. De verwachting is dat het hier niet bij zal blijven. Traas: "We gaan bezoek daarom nu ook adviseren om, als ze lichte verkoudheidsklachten hebben, weg te blijven. We hebben hier een kwetsbare doelgroep wonen en willen alle risico's uitsluiten. Verder stellen we grootschalige activiteiten uit. Bijvoorbeeld de bingo, die zeggen we af."

Pandemie-protocol

Ook zegt de zorggroep een pandemie-protocol klaar te hebben liggen voor het geval corona in een van de verpleeghuizen uitbreekt. Op die manier hopen ze voorbereid te zijn op dat wat mogelijk komen gaat. "Ieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. We moeten zeker met deze doelgroep extra alert zijn en alles doen wat we kunnen."

Ook zorggroep SRVZ scherpt de maatregelen aan. "Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers mogen niet naar een van onze locaties komen als ze hoesten, niezen, verkouden zijn of koorts boven de 38 graden hebben." Verder laat de organisatie weten dat bijeenkomsten en vergaderingen met grote groepen tot en met april niet doorgaan. Ook andere zorginstellingen hebben inmiddels soortgelijke maatregelen getroffen.

