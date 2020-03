GGD: 'Corona goed onder controle in Zeeland'

Maandag is de tweede corona-patiënt in Zeeland bekend gemaakt. Het gaat om een medewerkster van ziekenhuis Adrz uit Goes. Vrijdagavond maakte de GGD bekend dat een vrouw uit Scharendijke besmet is met het virus.

Nieuwe maatregel: schud geen handen Stop met handen schudden. Die oproep deed premier Mark Rutte vanavond na crisisoverleg van bewindspersonen en experts op het ministerie van Justitie in Den Haag. "Dat lijkt ons nu een verstandige maatregel", zei Rutte tijdens een extra ingelaste persconferentie. Ook roept de premier alle Nederlanders op zich aan de bestaande hygiëne-maatregelen te houden. "Dit gaat echt nog wel enige tijd duren."

'Alleen haar gezinsleden liepen risico'

"Deze medewerkster van het Adrz heeft ongelooflijk goed haar verantwoordelijkheid genomen", aldus GGD-arts Rump, "Op het moment dat haar klachten zich ontwikkelden heeft zij haar contacten tot een minimum beperkt. Dat betekent dat alleen haar gezinsleden risico hebben gelopen." De drie gezinsleden zijn niet ziek en blijven uit voorzorg thuis.

In totaal zijn in Zeeland nu twee patiënten in thuisisolatie geplaatst. De vijf gezinsleden van de vrouwen zijn in thuisquarantaine. "En daar is het nu bij gebleven."

Zeeuwen in thuisquarantaine De vijf gezinsleden van de twee besmette vrouwen hebben geen klachten en zijn niet besmettelijk, maar worden in de gaten gehouden tot de incubatietijd van twee weken is verstreken. Zij gaan niet naar school of naar hun werk, maar mogen op gepaste afstand contact hebben met andere mensen. Zo mogen zij ook de deur uit voor bijvoorbeeld een boodschap of het uitlaten van de hond. De twee patiënten mogen niet naar buiten.

Het beleid van het RIVM en de GGD is erop gericht de griepepidemie zoveel mogelijk in te dammen en af te remmen. "Wat we doen is de ziekenhuizen schoon houden en de verspreiding beperken", vertelt Babette Rump. "Als we met elkaar die epidemie kunnen vertragen, dan geven we onze ziekenhuizen en onze laboratoria de tijd om zich nog beter voor te bereiden."

Het virus verspreidt zich juist bij de jonge vitale mensen die een heel breed sociaal leven hebben. Daarom een oproep aan die mensen om vooral verstandig te zijn." Babette Rump, arts infectiebestrijding GGD Zeeland

De GGD adviseert om vaak handen te wassen, te hoesten en te niezen in de elleboog of een wegwerpzakdoekje en contact met kwetsbare mensen te vermijden als je verkouden bent. "Beperk dan je contacten met kwetsbare mensen. We doen dit met elkaar en voor elkaar."

Vooral zieke en oudere mensen zijn kwetsbaar. De GGD roept daarom op naar elkaar om te zien. "Het virus verspreidt zich juist bij de jonge vitale mensen die een heel breed sociaal leven hebben. Daarom een oproep aan die mensen om verstandig te zijn."

