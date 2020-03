Coronavirus: twaalf Zeeuwse vragen (en antwoorden)

Kaart coronavirus, 9 maart 2020 (foto: Omroep Zeeland)

1. Vraag: wat is de actuele stand van zaken in onze provincie?

Er zijn nu twee Zeeuwse ziektemeldingen. Een in Scharendijke en in het ziekenhuis Adrz in Goes. Beide patiënten verblijven in thuisisolatie. De GGD Zeeland is hun contacten aan het nagaan om te onderzoeken of zij anderen hebben besmet, maar denkt dat ze niemand hebben besmet. "Het gaat in Zeeland ontzettend goed", zei een GGD-arts vandaag. Toch geldt ook voor Zeeuwen de dringende oproep die het kabinet vanavond deed: schud geen handen meer. Op die manier hoopt de overheid verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

2. Vraag: waarom zijn er in de rest van Nederland véél meer gevallen dan bij ons?

Je ziet op de coronakaart van Nederland de grote aantallen besmettingen vooral in de dichtbevolkte regio's. Zoals in Oost- en Midden-Brabant en in de Randstad, terwijl Zeeland samen met Groningen en Friesland betrekkelijk dunbevolkt is. In de twee noordelijke provincies zijn nog helemaal geen besmettingen vastgesteld.

3. Vraag: moeten we in Zeeland, net als in Brabant, binnen blijven als we hoesten of snotteren?

Nee, dat advies van het RIVM geldt alleen voor Brabant. Omdat daar onduidelijk is hoe corona-patiënten besmet geraakt zijn, wordt geadviseerd om thuis te blijven als je 'milde verkoudheidsklachten' hebt. In Zeeland geldt dat advies niet. Hier luidt het advies om thuis te blijven als je koorts of verkoudheidsklachten hebt én je onlangs contact hebt gehad met een coronavirus-patiënt óf in een met coronavirus besmet gebied bent geweest, zoals de brandhaarden in noord-Italië of in de Chinese provincie Wuhan. Tegelijkertijd adviseert de GGD Zeeland om wel verstandig te zijn. Als je inderdaad grieperig bent en je kunt makkelijk thuis blijven, dan kun je maar beter thuis blijven. Neem het zekere voor het onzekere.

4. Vraag: ik ben op bezoek geweest bij vrienden in Noord-Brabant. Moet ik me zorgen maken?

Nee, zegt het RIVM, op dit moment is er maar een klein risico dat je bij een bezoek aan die provincie besmet raakt. Er is in die provincie geen sprake van een grote uitbraak, vindt het RIVM. Hoewel het aantal coronavirus-patiënten er flink is toegenomen de afgelopen dagen, is de kans nog altijd erg klein dat die vrienden het virus hebben. Want er zijn tot nu toe 'slechts' 134 bevestigde gevallen in Brabant op 2,528 miljoen inwoners. Het merendeel van de coronavirus-patiënten zit in het oosten van de provincie, ten westen van Etten-Leur is nog maar één bevestigd geval: in Bergen op Zoom.

5. Vraag: hoe is de stand van zaken aan de andere grenzen van onze provincie?

Er zijn in Vlaanderen op dit moment 78 meldingen, waarvan een paar dicht bij de Zeeuwse grens. Vanuit Brasschaat, Antwerpen en Sint-Niklaas zijn er enkelvoudige meldingen. In Gent zijn inmiddels twee coronagevallen geconstateerd en in Knokke-Heist vier.

Op Goeree-Overflakkee zijn er geen meldingen, op Voorne-Putten één en in de Hoeksche Waard twee.

6. Vraag: ik voel me niet lekker, maar ik weet niet wat het is. Moet ik nu naar de dokter?

Nee. Alleen als je moet hoesten, snottert of koorts hebt moet je medisch advies zoeken. Je moet in dat geval niet naar de dokter gaan en in de wachtkamer andere mensen aansteken. Je moet dus bellen met de praktijk.

7. Vraag: als ik op visite wil bij een patiënt in een Zeeuwse ziekenhuis, mag dat?

Je wordt gevraagd het ziekenhuis indien mogelijk zoveel mogelijk te mijden, ook als je geen klachten hebt. En als je je grieperig voelt, moet hoesten of vaak moet niezen, dan moet je al helemaal wegblijven. En dat betekent: ook niet eventjes binnenkomen. Je kunt ook bellen met de zieke.

8. ...maar ik heb een afspraak met een van de artsen in het ziekenhuis.

Als je bovengenoemde klachten hebt, of wanneer je in een van de risicogebieden in Italië of Azië bent geweest moet je eerst met je eigen huisarts bellen. Die beoordeelt of het verantwoord is om naar het ziekenhuis te gaan.

9. Vraag: ik voel me helemaal prima, maar ik heb contact gehad met iemand die het coronavirus bij zich droeg. Mag ik dan toch gewoon het ziekenhuis bezoeken?

Nee, als je contact hebt gehad met een coronavirus-patiënt mag je het ziekenhuis niet in.

10. Vraag: hebben de Zeeuwse ziekenhuizen voldoende capaciteit zodra er een ernstige uitbraak zou komen?

Ja, vooralsnog wel. Het Adrz in Goes heeft twintig isolatiekamers en Zorgsaam in Terneuzen heeft negen isolatiekamers. Maar als het aantal zieken exponentieel toeneemt, zijn de grenzen van wat onze zorginstanties aankunnen snel bereikt. Daarom is het zaak om de verspreiding van het virus, met name naar ouderen en chronisch zieken, zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor hen is het virus namelijk levensgevaarlijk.

11. Vraag: we mogen elkaar geen hand meer geven, we moeten om de haverklap onze handen wassen met zeep en bij veel bedrijven en instanties worden de trapleuningen, deurklinken en liftknoppen extra schoongemaakt. Is dat overdreven?

Nee, dat is niet overdreven. Extra hygiëne is goed. Het virus kan zich namelijk verspreiden via je handen. In eerste instantie vindt verspreiding plaats via hoesten en niesen, maar van neus en mond komt het virus relatief gemakkelijk op je handen terecht. In een speciale persconferentie riep premier Mark Rutte vanavond daarom iedereen op om elkaar geen hand meer te geven. Want door handaanrakingen kan het vervolgens op allerlei oppervlakken belanden. Hoe lang het virus vervolgens buiten het lichaam kan overleven, is nu nog onbekend. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Dat is ook afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zeker is dat het regelmatig reinigen van objecten die vaak aangeraakt worden, kan helpen om de verspreiding tegen te gaan.

Hetzelfde geldt voor handen wassen. Het virus covid-19, zoals het nieuwe coronavirus door wetenschappers genoemd wordt, heeft namelijk een zogeheten virusenvelop dat oplost door zeep en ontvettende schoonmaakmiddelen. Eenvoudige handzeep en allesreiniger zijn dus zeer effectief in de bestrijding van het virus. Dus blijf vooral regelmatig wassen en poetsen.

12. Vraag: ik wil nog veel meer weten over de risico's van het coronavirus. Waar moet ik zijn?

Op de website van het RIVM vind je nog veel meer informatie en woensdag kun je luisteren naar de het radioprogramma de Zeeuwse Kamer, van 12.30 tot 13.00 uur, dan beantwoordt een arts infectieziekten van de GGD Zeeland al je vragen.