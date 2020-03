Deze Scalda studenten zijn de besten in hun vakopleiding

De studenten werden gehuldigd op hun eigen school. In Goes waren dat er zes waarvan één geen medaille had gewonnen, maar toch in het zonnetje werd gezet. "Ik ben vierde geworden, maar dat maakt me niets uit want het was een hele leuke ervaring waar ik erg van heb genoten", vertelt Sanne Verstraeten. Ze kreeg samen met de andere meiden bloemen en ballonnen. Queenie Jandroep die tweede was geworden kon niet bij het feestelijke moment aanwezig zijn, maar met haar werd geskypet op het podium.

Voorsprong

De anderen waren natuurlijk ontzettend blij met hun winst. "Ik had het echt niet verwacht, ik hoorde mijn naam en toen rende ik gillend het podium op" zegt Cailynn Speel die tweede is geworden in de categorie schoonheidsspecialiste. "Het geeft je zeker een voorsprong op de andere studenten die niet hebben meegedaan aan deze wedstrijd want het staat op je CV en geeft aan dat je een van de besten bent in je vak", voegt Kayleigh Marijs daaraan toe die eerste werd in de categorie doktersassistent.

Winnaars NK voor beroepen 2020

Winnaars NK voor beroepen medaille opleiding woonplaats Tham Cao goud Gastheer/Gastvrouw Yerseke Gerben Swart goud CAD-tekenaar Vlissingen Amy de Letter goud Directiesecretaresse/Managementassistent Terneuzen Kayleigh Marijs goud Doktersassistent Oost-Souburg Mellani Barentsen goud Verpleegkundige Oost-Souburg Maartje Liepert zilver Dierverzorger Hoofdplaat Rens-Jan Braam zilver Metselaar s'Gravenpolder Queenie Jandroep zilver Kapper Sluiskil Cailynn Speel zilver Schoonheidsspecialiste Westdorpe Nikki Koole brons Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Vlissingen Esmeralda van Liere brons Hotelreceptionist Cadzand

Drie goudenmedaillewinnaars zullen in september nog deelnemen aan EuroSkills 2020, het EK voor beroepen. Dat zal plaatsvinden in Graz, Oostenrijk. Mellani Barentsen uit Oost-Souburg komt hiervoor in aanmerking. "De opleiding verpleegkunde doet daar sowieso aan mee, maar als deelnemer krijg je eerst een intakegesprek. Daaruit wordt een keuze gemaakt wie er naar het EK gaat. Dat is dus nog best spannend", aldus Barentsen.

Lees ook: