Wedstrijd paleografie: 'Taal van vroeger is zo bloemrijk'

De eerste nationale paleografiewedstrijd is georganiseerd door de beheerders van de online paleografietool Wat staat daer? Bij paleografie gaat het om het lezen van oude handschriften. In 1997 en in 2000 werden er al Zeeuwse paleografiewedstrijden georganiseerd. Nu is er voor het eerst een landelijke wedstrijd waarbij kenners van oud schrift het tegen elkaar kunnen opnemen.

Leuk om te doen

Henk Dalebout uit Zierikzee is een van de deelnemers aan de landelijke wedstrijd. "Ik heb veel interesse in geschiedenis, vooral die van Schouwen. Toen ik ooit aan een cursus paleografie begon, was ik verkocht. Het is leuk om te doen en je leest interessante stukken", zegt hij. "En de taal die ze vroeger gebruikten, zo bloemrijk. Soms lees je wel eens zinnen die een hele pagina beslaan."

De landelijke wedstrijd wordt op zaterdagmiddag 14 maart gehouden in Het Utrechts Archief. Op het finaleprogramma staan teksten uit de veertiende zeventiende eeuw. Een jury van deskundigen buigt zich over de ingeleverde transcripties.

Henk Dalebout